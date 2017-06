Čím Janko pomůže Spartě? Zabiják do vápna, ale pomalý ve sprintech

Buďme upřímní. Když ze Sparty prosákly zprávy o tom, že hledá špičkovou posilu do útoku – a pak podepsala Marka Janka, vyvolalo to mezi jejími fanoušky určité rozpaky, ne-li rovnou zklamání. Čekal se přinejmenším někdo mladší a pohyblivější. Rakouský světoběžník bude ve čtyřiatřiceti letech čelit velké nedůvěře, kterou může zlomit jediným způsobem. Góly.

Zdeněk Nehoda sice nikdy nepatřil mezi rychlíky a nedávno oslavil už 65. narozeniny, nicméně na jeden běžecký souboj by si možná ještě troufl. „Zdeněk mi řekl, že rakouský útočník Janko není rychlejší než on,“ prozradil Ladislav Vízek ve svém pravidelném sloupku pro deník Sport.

Jde o nadsázku, špičkování starých pušek, kterým není nic svaté. Zároveň však má ten bonmot reálný základ, Marc Janko skutečně není žádný expres, který by trhal soupeřovy obrany sprintovými náběhy. Rodák z Vídně je 196 centimetrů vysoká věž, beranidlo, které má největší účinek v pokutovém území soupeře.

„Ve vápně je to zabiják. Když se mu dá kousek prostoru, zakončení má výborné. Hlavně levou nohou a hlavou,“ řekl o něm Tomáš Vaclík, brankář Basileje, kde Janko strávil poslední dvě sezony. „Dá se o něj opřít i ve chvíli, kdy je tým pod tlakem. Umí podržet i těžký míč. Dokáže pomoci také při obranných standardkách. S tím měla Sparta v minulé sezoně problém. Takže je využitelný na obou stranách hřiště,“ dodala jednička české reprezentace.

720p 360p REKLAMA Kanonýr Janko, rychlík Ben Chaim. Podívejte se, co umí posily Sparty • VIDEO iSport TV

Největší český klub je pro Janka další zajímavou zastávkou jeho pestré kariéry, během níž prošel už sedm zemí. Syn držitelky bronzové olympijské medaile v hodu oštěpem začal v Admiře Mödling a jméno si pak udělal v Red Bullu Salcburk, odkud v roce 2010 přestoupil za sedm milionů eur do nizozemského Twente. Následovalo portugalské Porto, turecký Trabzonspor a australské Sydney, odkud se vrátil do Evropy před dvěma lety coby posila Basileje.

Další kapitolu svého barvitého příběhu napíše v Praze, kam přichází jako jedna ze stěžejních postav nové Sparty, kterou dává dohromady italský trenér Andrea Stramaccioni. Člověk nemusí být zrovna expert, aby se dovtípil, že na hrotu útoku kosmopolitního týmu by měl nahradit ikonu Davida Lafatu. Což je mimochodem výzva, na které ztroskotal už nejeden Jankův předchůdce.

„Já nevyhlašuju, že budu číslo jedna, ale udělám všechno pro to, aby to tak bylo,“ prohlásil urostlý blonďák po podpisu dvouleté smlouvy. „Nakonec ale bude stejně záležet jen na výkonech a nastřílených gólech. Když budu hrát špatně, má kouč plné právo dát mě na lavičku nebo na tribunu. Tak to v našem byznysu funguje a já jsem si toho vědom.“

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Spartě? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

720p 360p REKLAMA ANKETA mezi redaktory Sportu: Kdo nejchytřeji posílil? Plzeň s mladými hráči a Vrbou • VIDEO iSport TV