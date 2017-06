Kadlec hodnotí přípravu Sparty: Máme tu servis jako v zahraničí

Týden v podstatě neviděl míč. Na soustředění Sparty ve Františkových Lázních polykal kilometry. I proto si sparťanský obránce Michal Kadlec mírně povzdychl, když kráčel na poslední trénink kondičního soustředění. „Ale zatím je vše super. Vypadá to, že to bude pozitivní změna,“ pochvaloval si nové složení realizačního týmu a tréninky italského kouče Andrey Stramaccioniho.

Máte náročný program?

„Hodně náročný. Vzpomněl jsem si, jak se trénovalo dřív. První týden byl bez balonu, skoro se jen běhalo. Do toho jsme přidali crossfit, který jsem zažil asi dvakrát v Turecku, ale z Čech si ho nepamatuji. Bavili jsme se s klukama, že už jsme to přežili a v průběhu sezony z toho budeme moct čerpat.“

Odehrály se oproti minulé sezoně velké změny?

„Jak říkám, připomíná mi to starší časy. Každý trenér to má nastavené jinak. Někde se trénuje od začátku s balonem, tady se týden jen běhalo. Ale pamatuji se, že když se takhle trénovalo dřív, tak jsem měl vždycky sílu a šlapalo se. Doufejme, že to bude i teď takhle.“

Dá se už nyní odhadnout, na co bude trenér klást důraz?

„Zatím moc ne. Chtěl, abychom nabrali kondici a sílu. Kondiční soustředění splnilo svůj účel.“

A jak se vám jeví povahově?

„Po týdnu je brzy, ale je vidět, že jeho myšlenky mají spád. Klade důraz na detail a provedení. Má vše důkladně promyšlené. Co jsme se tak bavili mezi sebou, tak se shodujeme, že i realizační tým pro nás dělá kvalitní servis, na který jsme byli zvyklí ze zahraničí. Kluci nakouknou, jak se v cizině pracuje. Stačí se podívat na realizační tým. Vše je o level výš než v Česku“

Jak probíhá komunikace uvnitř týmu?

„Pro mě je to bez problému. Je to opravdu jak v zahraničním klubu. Na tréninku se mluví anglicky a není s tím problém. Pro mladší kluky, kteří tolik neumí, je to dobré, že je to donutí, aby se naučili a měli to pak v cizině jednodušší. Když mluvíme, tak se jedná o jednoduchá slovní spojení, neděláme tu žádné slohy a neřešíme dějepis. Většina pojmů je známá a podobná těm českým. Jde jen o to, že každý trenér si zakládá na jiné strategii a tu se nám nyní snaží nastínit. Ale na tom ještě budeme pracovat především na druhém soustředění.“

