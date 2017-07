Plzeň? S Vrbou jsme si vyměnili pár poznámek, smál se Horváth

Plzeňské prostředí zná jak své boty. Tentokrát ale Pavel Horváth přijel na tréninkové hřiště Viktorie jako soupeř. V sobotní přípravě dirigoval z lavičky mužstvo Sokolova, které s českým vicemistrem drželo statečně krok a prohrálo těsně 2:3. „Samozřejmě je to rozdíl,“ prohlásila západočeská ikona, která po odchodu z Plzně sbírá trenérské zkušenosti v roli hlavního kouče druholigového týmu.

Cloumaly s vámi emoce?

„Když jsem dneska přijížděl do Plzně z Prahy, byla se mnou manželka a malý syn. Vzpomínek je spousta, ale já sem zatím pravidelně pořád jezdím, jednou dvakrát v týdnu jsem v Plzni. Mám tady byt a jezdím sem hrát hokej. Kluky znám, nebylo to až tak výjimečné. Kdybych sem dorazil třeba za rok nebo za dva, bylo by to asi jiné.“

Jaké bylo stát na druhé lavičce?

„Je to jiné. Za prvé stát na té lavičce, za druhé v jiném triku, samozřejmě je to rozdíl. Pro mě je to velikánská změna, ale jsem Sokolovu vděčný za tu šanci, budu dělat všechno pro to, abych odvedl dobrou práci a připravil mužstvo tak, jak si všichni přejeme. Soustředil jsem se hlavně na naši hru, Viktorka proti nám představovala daleko větší kvalitu, výsledek nakonec pro nás dopadl dobře, naše mužstvo ukázalo sílu.“

Jaké jsou ambice Sokolova?

„Postup do první ligy asi není úplně to správné slovo, ale chceme hrát v horní polovině tabulky. Asi nikdo nechce opakovat minulou sezonu, aby se do posledního kola hrálo o záchranu. Kádr máme silný, ještě je v jednání nějaké posílení, abychom v soutěži hráli důstojnější roli.“

Neměl jste nutkání dirigovat hráče Plzně, které jste ještě na jaře z lavičky vedl?

„Myslím, že Pavel Vrba je dirigoval dostatečně (úsměv). Párkrát jsme si s úsměvem vyměnili nějaké poznámky (smích). Ale bylo to přátelské utkání. Až Viktorku dostaneme v českém poháru, doufám, že se na mě bude smát stejně, to by bylo pro všechny daleko zajímavější, než přátelák.“

Plzeňští fotbalisté přiznali, že jste k nim měl nějaké průpovídky. Snažil jste se je rozhodit?

„Kluci, na které jsem průpovídky měl, mě znají natolik, že tímhle se rozhodit nenechají. Nechci říct, že to bylo zlehčování zápasu, ale v tu chvíli jsem to takhle cítil, to samé Pavel Vrba.“

Ten vaše mužstvo po utkání chválil, potěší to?

„Je mi jasné, že mě bude chválit (úsměv). Pravděpodobně musíme mít podobný pohled na fotbal. Nějakou představu o tom, jak by naše hra měla vypadat, mám, Z naší strany to bylo dneska výrazně defenzivnější, než bychom si přáli v dalších zápasech. Ale je třeba respektovat soupeře, Viktorka prostě silná je.“

Jaký je rozdíl mezi Plzní a Sokolovem?

„V Sokolově určitě není dvacet ligových hráčů. Budeme na mužstvo nároční, aby hrálo to, co máme v hlavě. Když to hráči pochopí, věřím, že se ve výkonech budeme jen posouvat.“

V Sokolově působí hodně hráčů, kteří prošli Viktorií. Bude se prohlubovat spolupráce obou klubů?

„Nemyslím, že půjde úplně o propojování. Klub jako Sokolov je ideální pro kluky, kteří projdou dorosteneckým věkem, a není to úplně na ligu. ČFL a druhá liga, kde hrají Domažlice a Sokolov, jsou ideální. Kluci se musí někde omlátit, Sokolov s podmínkami, které tady jsou, je pro ně ideální.“