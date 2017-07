Čech o přestupech: Dobře, že se liga otevírá. Plzeň posílila o Vrbu

Nepovedené EURO jednadvacítek ani velké nákupy pražských "S" neunikly očím Petra Čecha. Bývalý kapitán národního týmu a opora londýnského Arsenalu na tiskové konferenci k 12. ročníku své fotbalové školy zhodnotil opory českých lvíčat, včetné té nejdiskutovanější, Patrika Schicka. Kvituje i hvězdné nákupy Sparty se Slavií, nepočítá ale s tím, že by se odvěcí rivalové nějak výrazně vzdálili Plzni a dalším týmům.

Do Prahy se po konci reprezentační kariéry moc nevrací, český fotbal ale Petr Čech dál sleduje. Nemohly mu uniknout přestupy Sparty a Slavie, které přivádějí do české ligy zahraniční hvězdy, neopomíná ale ani Plzeň.

"Pro ligu může být dobře, že tu máme zahraničního trenéra, i to, že se liga víc otevřela a je tu víc hráčů z ciziny. Pro kluky, kteří mimo Českou republiku nikde nepůsobili, je vždy dobré mít srovnání se zahraničními hráči, kteří prošli jinou výchovou, vidět, jak se k fotbalu staví," řekl Čech na tiskové konferenci k 12. ročníku jeho fotbalové školy.

"Zajímavou posilou může být Halil Altintop, který prošel bundesligou a hrál i za národní tým," doplnil konkrétní jméno. Rozhodně si ale nemyslí, že mezi pražskými "S" a zbytkem soutěže vznikne propast.

"Plzeň taky posílila, a to tím, že se jim vrátila stabilita v podobě trenéra Pavla Vrby, se kterým byli úspěšní," dodává Čech. "Viktoria by měla být velice konkurenceschopný tým, až na malé výjimky jí zůstal kádr pohromadě. Sparta a Slavia s takovými kádry samozřejmě budou muset hrát o titul, ale nikde není napsané, že když nakoupíte hráče, tak všechno bude fungovat, musíte je i zapracovat do týmu."

Schick? Bude růst

Rekordman v počtu reprezentačních startů sledoval i výkony české jednadvacítky, která na evropském šampionátu v Polsku nedokázala postoupit ze skupiny. "Pro mě osobně největší škodou bylo, že zápas s Dánskem se nehrál první. Dánové se každým utkáním zlepšovali, do toho posledního šli po dvou prohrách a bez vstřeleného gólu vlastně bez tlaku," litoval Čech. "Naopak na český tým byl v tu chvíli tlak samozřejmě největší. Bylo vidět, že to na některých leželo, ta nutnost útočit dát spoustu gólů kluky trochu rozhodila a v obraně pak hráli špatně," dodal k utkání, které "lvíčata" prohrála 2:4.

Přesto ale na české hře viděl pozitiva. Vyzdvihl jak Stefana Simiče, který řídil obranu, tak útočníka Patrika Schicka. "Oba ukázali, že mají kvalitu a potenciál. Není náhoda, že Patrik na sebe upozornil už v tak mladém věku, navíc v Bohemce, která hrála o záchranu," řekl Čech a okomentoval i přestup mladého forvarda to týmu úřadujícího mistra Serie A.

"Patrik bude fotbalově růst, bude zajímavé ho sledovat. Pro něj teď bude důležitá strategie Juventusu. Už jen to, že bude trénovat s nejlepším týmem v Itálii pod velice kvalitním koučem mu dá spoustu zkušeností, na druhou stranu potřebuje i herní praxi. Osobně si myslím, že půjde někam na hostování, ale pokud bude pokračovat v tom nastoupeném trendu, tak si ho můžou klidně stáhnout zpátky a bude mít šanci se ukázat tam," věří Petr Čech.