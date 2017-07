Kdo zůstane v Plzni? Vrba čeká na marody, chybí Pilař a tři další hráči

Letní přípravu začala Viktoria Plzeň se 32 jmény na soupisce. Pavel Vrba už po svém návratu na trenérskou střídačku řekl, že do startu ostré sezony hodlá docílit kádru s 20 hráči a třemi brankáři. Po kondičním bloku ale zatím k žádnému razantnímu zužování nedochází. Západočeský kouč vezme větší počet hráčů i na herní soustředění do Rakouska. Především kvůli tomu, že zatím nejsou fit hned čtyři důležití členové mužstva. „Místo nemá jisté nikdo,“ varoval Vrba po sobotní výhře 3:2 nad druholigovým Sokolovem.

Tréninky pod Vrbou jsou hodně ostré, náročný kouč nedá nikomu nic zadarmo. „Nám s Limbou spíš přidává,“ usmál se Milan Petržela při otázce, zda jako zkušený mazák má nárok na nějaké úlevy.

V Plzni se tak od 15. června, kdy mužstvo začalo s přípravou, většinou trénuje dvoufázově, do toho mužstvo hraje přípravné zápasy (Viktoria zatím odkopala čtyři duely, všechny vítězně proti celkům z nižších soutěží, naposledy porazila v sobotu 3:2 Sokolov). Hráči toho mají plné zuby, během tvrdé přípravy zároveň Vrba hráče testuje a připravuje se na rozhodnutí, koho si v týmu nechá.

Příprava zatím šlape jak na drátkách, plzeňského trenéra trápí pouze zdravotní stav některých marodů. Mimo tréninkový proces s mužstvem momentálně jsou gólman Matúš Kozáčik (po operaci kolene, start sezony určitě nestihne), záložníci Aleš Čermák (rekonvalescence po autonehodě, kdy boural s alkoholem v krvi), Václav Pilař (svalové zranění), a obránci Aleš Matějů (rekonvalescence po problému se svalem) a Jan Baránek (dlouhodobé problémy s kolenem, už trénuje individuálně).

Také proto zatím Vrba se zužováním kádru čeká. „Věřím tomu, že Aleš Matějů, Aleš Čermák i Václav Pilař se uzdraví a že budou na soustředění do Rakouska fit (Viktoria odjíždí v sobotu 8. července). Uvidíme, jak dlouho bude Matúši Kozáčikovi trvat návrat po druhé operaci. Jsou tam věci, na kterých závisí, jestli někteří jiní odejdou,“ vysvětlil Vrba.

Velký problémem by byla absence zejména Václava Pilaře, jenž se na konci minulé sezony vrátil na trávník po dvouletém martyriu s kolenem. Vrba bere šikovného záložníka, který v případě fungujícího zdraví kvalitou jednoznačně převyšuje českou ligu, prakticky jako další letní posilu.

Letní změny v kádru Plzně Příchody: Diego Živulič (Zlín), Daniel Kolář (volný hráč), Jakub Řezníček (Brno), Aleš Čermák (Sparta), Aleš Hruška (Příbram). Možné příchody: Michal Ďuriš (Orenburg). Odchody: Jakub Hromada (Sampdoria, návrat z hostování), Tomáš Poznar (Ostrava, hostování), Martin Chrien (Benfica Lisabon) Možné odchody: Patrik Hrošovský (Ludogorec Razgrad, Dinamo Záhřeb), Michael Krmenčík (zahraničí), Erik Janža (Bohemians), Andreas Ivanschitz (???)

„U Vaška je to zranění, dá se říci, nejmenší. Myslím si, že v Rakousku už bude stoprocentně fit,“ věřil Vrba u 28letého křídelníka, který si svalové zranění přivodil v utkání s divizním Petřínem a další dva duely (Ústí, Sokolov) vynechal.

Vrba přesto bude muset na soupisce brzy zásadně škrtat. Ze základního kádru už zamířil Tomáš Poznar na hostování do Baníku. Klub neuplatnil opci na Jakuba Hromadu, který vzápětí podepsal ve Slavii. Po vydařeném EURO jednadvacítek zamířil slovenský talent Martin Chrien do Benfiky Lisabon, mistrovi portugalské ligy.

U dalších hráčů by mohl v případě zajímavé nabídky odejít Michael Krmenčík, tím pádem by se pak mohl vrátit Michael Ďuriš. Otazník visí nad dalším působení rakouského záložníka Andrease Ivanschitze, případně Martina Zemana. V případě zajímavého angažmá by klub pravděpodobně nebránil ani slovenskému reprezentantovi Patriku Hrošovskému.

„To není jen proces, který se týká čtrnácti dnů. Myslím si, že pokud má klub nějakou strategii, tak má hráče vyzkoušené, má je tady delší dobu. Určitě to není jen o čtrnácti dnech. Je to o období, které tady ti hráči působí. Pokud si myslíte, že to rozhodne jeden zápas, tak to určitě ne,“ zdůraznil Vrba u otázky výběru hráčů.

Do Plzně přišel s jasnou vizí. „Moje strategie je taková, že pokud někteří hráči půjdou na hostování, tak by to měli být mladí, kteří by se měli vyhrát a třeba za půl roku, za rok hrát v Plzni. Druhá věc je, že pokud nějací zkušení a starší hráči nestačí, tak jsou samozřejmě v té druhé kategorii. Taková je moje filozofie a já doufám, že se na tom s klubem shodneme,“ vysvětlil.

Hodně mu napoví herní soustředění v Rakousku, kam vezme vyšší počet hráčů. „Tady nemá nikdo jisté místo. Pokud si myslíte, že ano, tak se pletete. Jsme v období, kdy opravdu hodně trénujeme. Rozhodne soustředení v Rakousku, kde budeme hrát i se soupeři, kteří by nám měli ukázat, jak na tom doopravdy jsme,“ nastínil Vrba.

720p 360p REKLAMA Úlevy od Pavla Vrby? Tak to my s Davidem opravdu nemáme, směje se Petržela • VIDEO iSport TV

360p REKLAMA Úsměvy a podpisy pro fanoušky! Pak fotbalisté Plzně odjeli pryč na kolech • VIDEO iSport TV