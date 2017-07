Nástrahy v Česku. Co může zhasnout drahé hvězdy Slavie a Sparty?

Jaké nástrahy mohou v českém fotbalovém prostředí číhat na nové posily Slavie a Sparty? • FOTO: Koláž iSport.cz Chceme být úspěšní a jsme ochotní pro to udělat téměř cokoli. S touhle tezí vstoupili do budování kádrů pro příští sezony šéfové největších tuzemských klubů Sparty a Slavie. Oba celky rozmlátily pokladničky a začaly skupovat špičkové evropské zboží. Česká liga je tak rázem soutěží Dannyho, Janka, Altintopa či Ben Chaima. Fanoušci jsou nadšení, očekávání na maximu. Samotný příchod zahraničních hvězd ale úspěch nezaručuje. Deník Sport vybral šest nástrah, kterým mohou oba pražské kluby dříve nebo později čelit.

Peníze 720p 360p REKLAMA Dannyho parády, dříč Rotaň a hvězdný Altintop. Podívejte se, co umí posily Slavie • VIDEO iSport TV Co naplat, i ve fotbale platí, že jsou peníze až na prvním místě. Veřejně to samozřejmě nikdo ze zainteresovaných otevřeně nepřizná, tohle téma ale napříč kluby rezonuje. V Čechách možná ještě víc, než kdekoli jinde. Jestliže klub vynaloží velké finanční prostředky, aby přivedl špičkového hráče, musí ho zároveň adekvátně zaplatit. Z logiky věci takový hráč bude mít v mužstvu jiné postavení, než spoluhráč, na jehož výplatnici svítí o nějakou tu nulu méně. „Nám hráčům to může být ukradené, jsme jeden tým,“ prohlásil záložník Sparty Martin Frýdek. Praxe ale může být jiná. Příklad za všechny. Co když výrazně hůř placený hráč svými výkony převýší štědře dotovanou akvizici ze zahraničí? Nebude mít oprávněně pocit, že je podhodnocený? Tahle doutnající rozbuška může v kabině kdykoli explodovat. 3,25 Tolik milionů korun by si měl měsíčně ve Slavii vydělat portugalský záložník Danny. Bude patřit k nejlépe placeným hráčům vršovického klubu.

Za zenitem Ruslan Rotaň v akci v dresu Slavie • Foto Jaroslav Legner (Sport) Ačkoli se do české ligy v posledních týdnech valí jména, o kterých by se nám před lety ani nesnilo, je třeba si jasně říct jednu věc. Hráči, kteří přicházejí z elitních evropských soutěží, už jsou za zenitem maximální výkonnosti. Danny, Altintop, Rotaň, Janko. Všechno pokročilí třicátníci. Těžko nyní budou hrát lepší fotbal, než před sedmi lety. V rámci tuzemska mohou stále dominovat a soupeře převyšovat o hlavu. To jednoznačně. Ale co v Evropě? Bude to i tam stačit na splnění vytyčených cílů? Roky totiž nelze zastavit. Jaromír Jágr je zkrátka pouze jeden. S přibývajícím věkem se vytrácí rychlost, výbušnost, někdy i ochota se rvát za výsledek do posledního dechu. Může se naopak dostavit pohodlnost, uspokojení. Čas ukáže, zda to bude tenhle případ.

Brzký neúspěch 720p 360p REKLAMA Kanonýr Janko, rychlík Ben Chaim. Podívejte se, co umí posily Sparty • VIDEO iSport TV Praha je krásné město, z pohledu cizinců pro život ideální. V rámci Evropy je to všude relativně blízko. Rovněž finanční možnosti Slavie i Sparty jsou na vysoké úrovni. Hlavní motivací, proč ovšem Danny, Janko a spol. zamířili do Čech, je vidina účasti na mezinárodní scéně. Platí to hlavně pro celek z Edenu, jenž bude bojovat o účast v Lize mistrů. I představitelé Slavie hovořili o tom, že to bylo nosné téma vyjednávání se všemi zahraničními posilami. Co když to ovšem nevyjde? Pro zahraniční hráče to může být drtivý úder do slabin. Navíc by přišel hned v začátcích jejich nového angažmá. Těšili se na konfrontaci s evropskou špičkou a najednou z toho mohou zůstat pouze duely v Jihlavě, Jablonci či Karviné. To rozhodně není jednoduché skousnout. A zachovat si stoprocentní přístup.

Dopad na reprezentaci Slávista Jan Sýkora slaví triumf nad Plzní • Foto Dominik Bakeš (Sport) Je tu i věc, která se netýká přímo samotných klubů, ale dotýká se obecně české fotbalu, lépe napsáno jeho reprezentační složky. Pokud vezmeme v úvahu, že se všichni noví hráči – zejména ti zahraniční – prosadí a pevně zabudují do sestav, českých fotbalistů v nich zbude jen pouhý zlomek. Zejména ve Spartě. A pro Karla Jarolíma nebo kohokoliv, kdo povede národní tým, bude daleko složitější sestavovat svůj výběr. V nedávné minulosti platilo, že reprezentace čerpala z formy hochů z Viktorie Plzeň, následně ze sparťanů a taky slávistů. Touhle zahraniční invazí by ale nároďák chtě nechtě citelně utrpěl. Zásadně by se minimalizovala vytíženost hráčů připadajících do reprezentačních úvah a s ohledem na to, jak nepříliš slavná je pozice českých fotbalistů v zahraničí, mohl by čekat státní celek výrazný výkonnostní propad. 11 Dosud tolik cizinců dohromady přivedly Sparta a Slavia v letním přestupním období. Letenští sedm, „sešívaní“ čtyři.

Špatná forma Halil Altintop poprvé trénoval se Slavií • Foto slavia.cz Můžete být Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi, stejně se i těmhle dvěma jednou za čas stane, že jim to nejde jako normálně. Tak i novým posilám Sparty a Slavie se může stát, že je přepadne slabší období. Co s tím? Jaroslav Šilhavý už sice v minulé sezoně ukázal, že si umí poradit i s drahým přírůstkem, jakým byl Gino van Kessel, ale upřímně – Danny a Altintop jsou ještě o několik kategorií výš. A bude velmi důležité, jak samotný kouč v takovém případě zareaguje a jak to hráči vezmou.

Chemie v kabině Sparťanští fotbalisté děkují fanouškům • Foto Barbora Reichová (Sport) Je to aspekt, který zahrnuje úplně všechno výše vyřčené, plus obecně připouští vztahovou a komunikační složku mezi hráči. Může do toho spadat jistá forma závisti, samozřejmě lidského nepochopení nebo nesouznění, nepřekonatelné kulturní vzdálenosti, jazyková bariéra, špatná reakce na nepovedené výsledky, nespokojenost. Všechno tohle se násobí při tak výrazně multikulturním společenství, jaké se zejména ve Spartě vytváří. Snad možná fakt, že když je tým veden dalším cizineckým štábem, může kultura uvnitř fotbalové kabiny zafungovat. Ale není to samozřejmost.