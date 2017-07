Posila Liberce Malinský: Chci hrát první ligu, můžeme bojovat o poháry

Až třetí pokus Liberci vyšel. O rychlonohého záložníka Tomáše Malinského se severočeský klub zajímal poprvé před šesti lety, znovu o hradeckého hráče usiloval vloni a letos opět. Nyní to klaplo. 25letý záložník podepsal U Nisy tříletou smlouvu.

Chtěla vás i Mladá Boleslav, proč jste upřednostnil Liberec?

„To je jednoduché, Mladá Boleslav mě chtěla na roční hostování a Liberec mě chtěl koupit na přestup, takže to bylo jednoduché.“

Na klubovém webu jste uvedl, že jste Liberci odmala fandil. Jak jste se k tomu dostal?

„Nebylo to zase žádné velké fandění, ale Roman Jun hrál v Liberci ligu, naše rodiče se znali, takže proto jsem Liberec sledoval už odmala.“

Roman Jun vyhrál se Slovanem v roce 2002 titul pod vedením Ladislava Škorpila, kterého z Hradce Králové dobře znáte. Bavil jste se s ním o přestupu?

„S panem Škorpilem jsem se o Liberci vůbec nebavil, ale na druhou stranu mě kdysi pan Škorpil přivedl do Hradce. Ale teď jsme to vůbec neřešili.“

Slovan o vás stál už před rokem, proč to tehdy nevyšlo?

„Hradec si mě chtěl nechat, aby tam bylo nějaké konkurenční prostředí, protože jsme věřili, že první ligu udržíme. Bohužel se nám to nepovedlo. Ale vůbec jsem nelitoval, že jsem zůstal, ale o to více mě mrzí, že se Hradci nepodařilo ligu udržet.“

Jakou roli to hrálo ve vašem přestupu?

„Velkou, protože jsem chtěl hrát první ligu a Liberec mi to může umožnit.“

Nemrzí vás, že Liberec po delší době letos nehraje evropské poháry?

„Trochu mě to mrzí, ale jsem rád, že jsem v Liberci a že o to zase můžeme zabojovat. Uvidíme, jak se tato sezona bude vyvíjet.“

Už jste se bavil s trenérem Liberce Jindřichem Trpišovským o vaší roli v týmu?

„Bavili jsme, ale zatím spíše o tom, jak se tady cítím. Říkal mi, abych se nebál a byl sebevědomý. Ale všechno se ukáže až na hřišti, zatím jsem s Libercem druhý den, snad si to nějak sedne.“

Na levé straně zálohy byste měl nahradit Egona Vůcha.

„Uvidíme. Místo určitě místo jisté nemám, stoprocentně se musím ukázat na tréninku a podle toho, jak budu trénovat, trenér posoudí, jestli budu hrát v základu nebo ne. Budu makat, snažit a uvidíme, jestli to bude na základ.“