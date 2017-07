Lička je po přílivu hvězd z ciziny optimistický: Nároďák může jen získat

Bojíte se, že příliv zahraničních superstar do HET ligy může uškodit české reprezentaci? Zajděte za Vernerem Ličkou, uklidní vás. „O nároďák se nebojím, z příchodu hvězd do ligy může jedině získat. Třeba to bude klíčový spouštěč a začátek nové éry. Konkurence je zdravá, čeští hráči v ní můžou vyrůst,“ tvrdí asistent Dušana Uhrina staršího z éry vicemistrů Evropy 1996.

Čím to, že z vás mluví takový optimismus?

„Dlouho tvrdím, že celkově děláme fotbal dobře, akorát to neumíme prodat. Jestli se hvězdy z ciziny prosadí, nebo ne, to už je jiné téma, ale čeští hráči na tom můžou vydělat. Abyste se posouval, potřebujete konkurenční prostředí. A my ho tady konečně začínáme mít. Masivní posilování Slavie a Sparty je pro český fotbal výborný signál a ukazuje to cestu, kudy jít.“



Ukazuje to cestu i reprezentaci?

„Jsem přesvědčený, že nároďák jedině získá. Příchody hvězd z předních fotbalových zemí můžou působit jako spouštěč, českým hráčům můžou hodně dát. V extrémním případě, i kdyby se žádná z velkých posil nedostala na hřiště, nevadí, boom už je nastartovaný. Tihle borci přinášejí jiný pohled na fotbal, jinak přemýšlejí, jinak se chovají. A samozřejmě jinak hrají. Můžou tady odvést kus práce.“

720p 360p REKLAMA Lička vítá příchod cizinců do ligy: Je to signál kvality, zvýší se konkurence • VIDEO iSport TV

Pokud ale neodsunou české reprezentanty na lavičku. Vzpomeňte si na vaši éru u národního týmu: po stříbrném mistrovství Evropy 1996 odešlo hodně hráčů do ciziny, kde většinou začínali jako náhradníci, a reprezentaci pak i kvůli tomu nevyšla kvalifikace na mistrovství světa.

„V české lize zatím mluvím o minikonkurenci. Pokud se v ní nějaký hráč stane náhradníkem, pak je otázka, jestli má dostat pozvánku do reprezentace. Ale proč to zužovat jen na Slavii a Spartu? V lize máme další top kluby, nahoře vždycky hraje ještě někdo třetí čtvrtý. Deset patnáct let zpátky jsme plakali a modlili se, abychom měli víc kvalitních týmů a český fotbal se posunul.“



Sázíte na to, že když se zvedne kvalita ligy, zvedne se i kvalita reprezentace?

„Víte, my Češi máme jednu zvláštní vlastnost: všechno české negujeme. Co je české, to je v našich očích špatné. Přitom je to chyba, vždyť ve fotbale dokážeme za málo peněz udělat velké výsledky. Nedávno mi volal jeden polský novinář a ptal se mě, jak to děláme, že v pohárovém žebříčku atakujeme první desítku. Tak jsem zmínil rozpočty několika českých klubů a nechal ho žasnout. Pokud jde o efektivitu práce, patříme k nejlepším.“

720p 360p REKLAMA Dannyho parády, dříč Rotaň a hvězdný Altintop. Podívejte se, co umí posily Slavie • VIDEO iSport TV

„Teď máme šanci to změnit, možná nás čeká jedna z nejlepších sezon v historii ligy. Sám jsem zvědavý, jak ten nový produkt prodáme, ale minimálně návštěvnost ligy by měla jít nahoru.“„Kdepak, Korbelova Slavia byla spíš nárazová akce a týkala se jednoho klubu. Přesto to přineslo benefity: slávistům se dařilo v pohárech a vydělal na tom i nároďák, viz zmíněné EURO 1996. Proč by se to teď nemohlo zopakovat?“„Samozřejmě nenapadlo, ale podívejte se k sousedům do Německa. Tamní fotbal už dávno není jen o rodilých Němcích. U nás bývá vždycky všechno o něco později, trendy k nám přicházejí teprve časem. Jsme sice menší stát, ale nevadí. Globalizaci se nikdo nevyhne.“