Rosický? Cítí se lépe a lépe, tvrdí vedoucí Sparty. Ze Zahustela je stoper

Jak hodnotíte druhé přípravné utkání, které opět dopadlo výhrou?

„Byl to náš druhý zápas, ale jsme s přístupem hráčů velmi spokojeni. Je to příprava a tak je jasné, že se objeví určité nedostatky. Máme ještě dost času na to, abychom na nich zapracovali. Nejdůležitější pro nás je, jaký mají hráči přístup k práci. Od prvního dne do dneška je jejich snaha a tréninková morálka na vysoké úrovni.“

Jaké nedostatky máte na mysli?

„Teď ještě není čas na to, abychom analyzovali. Každý tým, obzvláště v této části přípravy, dělá chyby a my jsme tu od toho, abychom je odstraňovali.“

Ondřej Zahustel už podruhé nastoupil na pozici obránce. Je to dočasné řešení, nebo mu zkoušíte najít nový post?

„Podle trenéra je Zahustel schopný hrát na kraji obrany, ale i jako stoper. Má pro to předpoklady. Děláme to i z toho důvodu, abychom do budoucna zvýšili variabilitu hráčů na různých postech. Trenér chce vidět, jak každý hráč reaguje na více pozicích. Zajímá ho, jakým způsobem dokáže prodat svoji individualitu, abychom byli na sezonu dobře připraveni.“

S týmem na Strahov dorazil i Tomáš Rosický a trénoval i s míčem. Jaký je jeho stav?

„Připravuje se velmi zodpovědně a jsme spokojeni s tím, jak to probíhá. Mluvíme s ním takřka denně a každý den se cítí lépe a lépe."