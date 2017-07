Posily Slavie: Danny dobije baterky, klub hledá Škodova „dvojníka“

První poločas má za sebou Halil Altintop v červenobílém dresu. Tedy vlastně druhý, proti Celtiku (0:0) se představil až po přestávce. Předcházela tomu diskuse s Šilhavým, jaká zátěž bude vhodná. „Měl za sebou asi dva individuální tréninky a dva s týmem. Je na něm vidět kondiční manko,“ řekl Šilhavý. „Nejdříve jsme mluvili o dvaceti, třiceti minutách, pak jsme se dohodli na celý poločas, protože se cítí docela dobře,“ dodal.

Altintop se pohyboval ve středu pole za útočníkem Murisem Mešanovičem, příliš vidět nebyl, ale to lze konstatovat i o jeho spoluhráčích. Zkrátka se nepouštěl do žádných velkých akcí. „Měl nějaké ztráty, ale fotbalista je výborný. Když se pohyboval kolem vápna, bylo znát, že vidí hru,“ hodnotil ho slávistický kouč. „Věřím, že až se dá po kondiční stránce do kupy, ukáže, co umí.“

Druhý nejslavnější zahraniční hráč, který do Slavie v létě přišel, Danny, sledoval tvrdý duel jen z tribuny. V úterý ráno se připravoval individuálně spolu s reprezentantem do 21 let Tomášem Součkem a stejně jako on by se měl zapojit do plnohodnotného tréninku. Nicméně ještě chvíli potrvá, než bývalá hvězda Zenitu Petrohrad bude nachystána stoprocentně. „Myslím, že bude podobný případ jako Altintop. Bude individuálně dobíjet baterky, i když samozřejmě absolvuje tréninky,“ naznačil Šilhavý.

Na herní soustředění do Rakouska, kam tým vyráží ve středu, bere dvaadvacet hráčů do pole a tři brankáře. Bude mezi nimi i Jaromír Zmrhal, jenž se připravuje s fitness koučem. Šilhavý by byl rád, aby zasáhl nejpozději do druhého utkání proti West Bromwichi. Jako poslední, až o víkendu, přibude Michael Ngadeu, který reprezentoval Kamerun na Poháru FIFA.

Doma zůstávají dva hráči, kteří budou kurýrovat zdravotní trable: Slovák Jakub Hromada a Jan Sýkora. „Syky má svalové zranění, to je hodně individuální,“ netajil chmury Šilhavý. Proto ani netuší, zda bude k dispozici na začátku bojů o Ligu mistrů, jež Slavii čekají. „Chci věřit, že bude fit,“ prohlásil.

Slavia se teprve bude rozhodovat, které hráče pustí na soustředění. Naopak by ráda zlákala ještě alespoň jednu novou tvář – do útoku. „Pořád se s vedením bavíme o alternaci k Milanu Škodovi. To znamená vyšší útočník do vápna,“ přiblížil slávistické plány Šilhavý. V této souvislosti se mluvilo například o reprezentantovi do jednadvaceti let Tomáši Chorém z Olomouce. Tedy pokud jde o domácí zdroje…

Jaroslav Šilhavý o utkání s Celtikem „Celtic byl výborný soupeř. Byla to skvělá příprava se skvělou atmosférou, nepamatuju se, že bych hrál v takové fázi přípravy podobný zápas. Gól nepadl, ale Celtic byl připravený, za týden hraje předkolo Ligy mistrů. Jeho hráči byli rychlí na míči, musím týmu vyseknout poklonu. Ani nechci říkat, jestli bychom ho chtěli potkat ve třetím předkole Ligy mistrů, nebo ne. Tam asi není moc na výběr. Možná kdyby fanoušci neviděli Celtic hrát, řekli by si, že je to sice slavné jméno, ale je to hratelné. Jenže všichni jsme viděli, že mají kvalitní široký kádr, přivezli snad třicet hráčů. Necháme to osudu…“

