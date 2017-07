Hvězdné české přípravy: Slavii prověří Balotelli, Slovácko AS Řím

Kluby první fotbalové ligy rozhodně nepodceňují přípravu na novou sezonu. Před prvnm kolem, které se odehraje na sklonku července, je prověří hned několik zvučných jmen. Slavia si po skotském Celtiku zahraje třeba s francouzským Nice, Sparta narazí na nizozemské Vitesse, Slovácko čeká slavné AS Řím, druhý tým italské Serie A.

Posily Slavie: Co předvedl Halil Altintop v utkání se Celtikem? • VIDEO iSport TV

Český mistr má opravdu pestrou nabídku soupeřů. Po remíze s neporaženým skotským mistrem, Celtikem Glasgow, zamířili sešívaní do Rakouska, kde je čeká ruský Krasnodar (8.7) a anglický West Bromwich (12.7.). Největší bonbonek si ale Slavia nechala až na návrat do Edenu.

Tím bude Watford, tým vedený portugalským koučem Markem Silvou. Ten zakončil sezonu 2017/18 na 17., tedy nejnižším nesestupovém místě, a do nového ročníku vstupuje s vyššími očekáváními. Mezi hvězdy Watfordu patří například kanonýr Troy Deeney nebo železný muž v bráně, Brazilec Heurelho Gomes.

Generálkou na novou sezonu bude pro tým kouče Stramaccioniho pátý tým Eredivisie, Vitesse Arnhem (20.7.). Pátý tým minulé sezony Eredivisie ale bude oslabený o nejlepšího střelce, dvacetigólový kanonýr Ricky van Wolfswinkel přestoupil k Tomáši Vaclíkovi a Marku Suchému do Basileje.

Letenský tým prověří v Rakousku Dynamo Moskva (9.7.). Jedenáctinásobný šampion Ruska ovšem zřejmě nebude tak velkou prověrkou, jako by byl dřív, v minulé sezoně totiž hrál druhou nejvyšší soutěž. Vybojoval ale postup, nový ročník tak opět začne v Superlize.

Slovácko

Slovácko si na přátelská utkání vybralo skutečně silné oponenty. Ve Slovinsku se utká s Dinamem Záhřeb (8.7.), slavným chorvatským týmem. Ten od sezony 2005/06 vyhrál hned jedenáct titulů v řadě, v létě se ale musel sklonit před překvapivými šampiony z Rijeky a sezonu 2016/17 zakončil na druhém místě. Za Dinamo by mohl naskočit český bek Jan Lecjaks, který se do Záhřebu přesunul po šesti letech v Young Boys Bern.

Největším oříškem bude bezesporu AS Řím (14.7.). Tým z věčného města zakončil uplynulou sezonu na druhém místě, překonal jej jen Juventus. Za "vlky" už nenaskočí nestárnoucí legenda Francesco Totti, ten svou dlouhou kariéru v dresu AS uzavřel, souboj se Slováckem by ale mohl být pikantní pro Edina Džeka. Bosenský kanonýr, který byl s 29 góly nejlepším střelcem Serie A, se k hvězdné kariéře odrazil právě působením v české lize, konkrétně v dresu Teplic.