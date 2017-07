Kouč Vrba má o kádru Plzně jasno. Už se bude jen zužovat, říká

Pátý zápas, pátá výhra. Viktoria Plzeň po návratu trenéra Pavla Vrby v rámci letní přípravy dosud sbírá pouze triumfy, naposledy skolila druholigové České Budějovice 5:1. V sobotu vicemistr vyrazí na herní soustředění do rakouského Westendorfu. Tam zamíří kompletní kádr s výjimkou zraněných Matúše Kozáčika a Jana Baránka, podle informací iSport.cz zůstane v Čechách i dvojice mladíků Filip Vacovský a Lukáš Pfeifer. „Věřím, že marodi Pilař, Matějů a Čermák se v Rakousku zapojí do přípravy, “ prohlásil Vrba.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22. Krmenčík, 53. Kolář, 65. Kolář, 75. Bakoš, 81. Suchan Hosté: 84. Benát Sestavy Domácí: I. poločas: Bolek – Limberský, Hejda, Hájek, Kovařík – Zeman, Živulič, Hořava, Kopic – Řezníček, Krmenčík. II. poločas: Hruška – Řezník, Hejda (65. Vacovský), Hájek (76. Suchan), Janža – Petržela, Hrošovský, Ivanschitz, Kovařík (65. Pfeifer) – Kolář – Bakoš. Hosté: I. poločas: Křížek – Řezáč, Havel, Novák, Funda – Moravec, Čavoš, Javorek, Wermke – Pouček, Kadula. II. poločas: Staněk – Loduha, Jáša, Kladrubský, Vaněk – Řehoř, Benát, Hála, Pešek – Pouček, Mashike. Rozhodčí Stadion Luční, Plzeň

Máte za sebou další výhru. Jak utkání hodnotíte?

„Hráči absolvují neustále dvoufázové tréninky. Až teď v Rakousku budeme ladit formu tak, abychom byli rychlejší a dynamičtější. Což se nám například proti Českým Budějovicím dařilo ve druhém poločase, díky čemuž jsme byli úspěšnější. Naše převaha byla patrná a díky tomu jsme uhráli vysoký výsledek. “

Po duelu se Sokolovem jste žehral na nízkou produktivitu. Nyní jste spokojenější?

„Dali jsme víc gólů, z tohoto pohledu ano. Některé akce snesly měřítko, neustále nám ale chybí lepší přechodová fáze a přesnost, ztratili jsme několik míčů v kombinaci před šestnáctkou. To je ovšem v tomhle období normální. Budějovice to zhušťovaly, my jsme měli problémy se prosadit. “

Nyní vás čeká herní soustředění v Rakousku. V jakém složení do Westendorfu vyrazíte?

„S výjimkou zraněných Matúše Kozáčika a Jana Baránka a dvou mladíků, kterým to oznámíme, odcestujeme všichni. Věřím, že Pilař, Matějů či Čermák už by se během soustředění mohli zapojit do přípravy. Samozřejmě platí, že chceme zužovat kádr na dvacet hráčů a tři gólmany. S tím pak půjdeme do podzimu.“

Už máte o složení mužstva jasno?

„Mám jasno, ale první to řeknu hráčům, vy se to pak samozřejmě dozvíte. “ (usměje se)

Směrem dovnitř už je kádr uzavřený?

„Už se bude jen zužovat. Může se stát výjimka, že někoho prodáme třeba za 20 milionů eur, pak bychom hledali náhradu. Ale to pouze v případě mimořádně nabídky pro klub.“

V Rakousku se utkáte i se dvěma anglickými kluby. Jak se na tuhle konfrontaci těšíte?

„Nejde o to, jestli hrajeme proti anglickým, německým nebo španělským mužstvům. Příprava musí gradovat, v úvodu přípravy jsme si vybírali soupeře z nižších soutěží, protože jsme každý den naběhali nějakých 17 kilometrů. Nechtěli jsme, aby se hráči zranili. Kvalitu soupeřů postupně zvyšujeme, hledali jsme týmy, kteří budou náročnější než naše druholigové mančafty. Vybrali jsme mužstva, která naší kvalitu doopravdy prověří.“