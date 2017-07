Poznar: V Plzni se to vyvrbilo, že bych nehrál. Baroš je mimořádný

Bývalý kapitán Zlína si spolupráci se zkušeným střelcem nemůže vynachválit. „Je to mimořádný člověk i hráč, obrovská legenda. Musím se přiznat, že si hrozně užívám být po jeho boku,“ řekl po vysoké výhře nad Slováckem. Věří, že se od vítěze Ligy mistrů s Liverpoolem může ještě mnohé naučit.

720p 360p <p class="p1">Útočník Tomáš Poznar bude pro sezonu 2017/18 členem kádru Baníku Ostrava, kam přišel na hostování z Viktorie Plzeň. S novým prostředím se sžívá dobře, jak platný může znovu prvoligovému týmu být, ukázal Poznar v přípravném utkání se Slováckem. Baník zvítězil jasně 6:1 a Poznar vstřelil jeden gól, výborně mu navíc seděla spolupráce s Milanem Barošem, od kterého se může fotbalově hodně naučit.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> REKLAMA Poznar o spolupráci s Barošem: Strašně si to užívám, mimořádný fotbalista i člověk • VIDEO iSport TV

Poznar bude v Ostravě hostovat z Plzně. V ní chtěl pokračovat, těšil se na působení pod trenérem Vrbou. „Myslím si, že to je špičkový trenér, pro Plzeň jak stvořený. Chtěl jsem tam zůstat, ale vyvrbilo se to tak, že kádr je tak našlapaný, že bych nehrál,“ okomentoval svůj odchod z týmu vicemistra.

Ve hře byl i návrat do Zlína, který si zahraje základní skupinu Evropské ligy. Z přesunu zpět do rodného města ale nakonec sešlo. „Bylo to lákadlo, i z toho důvodu, že zůstal trenér (Bohumil Páník). Nicméně vyšlo to tak, že nakonec jejich zájem opadl, na druhou stranu v Baníku vygradoval. Tady jsem taky spokojený, znám tu trenéry, ta spolupráce je velmi pestrá,“ pochválil si působení pod novým koučem Baníku Radimem Kučerou.

A cíl, kterého chce s Baníkem dosáhnout? Žádné záchranářské boje, držet se ve středu tabulky, ještě lépe v její horní polovině. Sám k tomu chce přispět dostatkem gólů. Podaří se 28letému útočníkovi po boku Milana Baroše zapomenout na nepovedené angažmá v Plzni?

720p 360p <p class="p1">Trenér Baníku Ostrava Tomáš Kučera byl po vítězství svého týmu nad Slováckem 6:1 spokojen, kdyby ale mohl, prý by ho rád vyměnil za výhru nad Slováckem ve třetím ligovém kole. Velmi si pochvaloval spolupráci útočníků Milana Baroše a Tomáše Poznara, stejně jako soustředění v Kroměříži, kde tým svůj přípravný zápas odehrál.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> REKLAMA Trenér Baníku Kučera: Baroš a Poznar jsou gólová síla • VIDEO iSport TV