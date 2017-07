Jablonec přijde o střelce. Slovenský útočník Zrel’ák jde do Norimberku

Výprodej Jablonce pokračuje. Po Martinu Pospíšilovi, Petru Jiráčkovi a Vítu Benešovi se loučí také útočník Adam Zrel’ák. Kapitán Slovenska na EURO do 21 let zaujal a severní Čechy vymění za druhou bundesligu. Autor dvou ligových gólů se na čtyři roky upsal Norimberku.

To může Jablonec mrzet. Vinou zranění si za něj Adam Zrel’ák připsal pouze pět ligových startů, ale na evropském šampionátu do 21 let ukázal svůj potenciál. Kapitán slovenského týmu zaujal i za hranicemi a podepsal čtyřletou smlouvu s německým Norimberkem.

„Norimberk má s českými a slovenskými hráči hodně zkušeností. Adam věří, že se mu v něm podaří po zranění obnovit svou rozjetou kariéru,“ řekl hráčův agent Pavel Paska.

Podle informací iSport.cz si severočeský celek přijde na milion eur. Pro Severočechy se však jedná o výrazné oslabení, protože mu v kádru zůstali pouze dva útočníci Martin Doležal a Ondřej Mihálik.