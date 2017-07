Pulkrab o Spartě: Nejsem zapšklý, vrátím se tam, až budu zase lepší

U Nisy šlapal už na jaře minulého roku. Hostování mělo podle plánu trvat rok a půl, jenže svými výkony Matěj Pulkrab zaujal a letenský klub mladého útočníka povolal zpátky hned po skončení sezony. Teď jde ale pod Ještěd hostovat znovu.



Ovšem v úplně jiné pozici než před rokem a půl, souhlasíte?

„Ano, před rokem a půl jsem šel z dorostu. Byla to první možnost dostat se do ligového kádru, čekal jsem, jestli dostanu šanci zahrát si. Teď přicházím v pozici, kdy o mě trenér Jindřich Trpišovský stál už uplynulou sezonu. Stejně jako teď, hned jak se začalo spekulovat, že bych mohl jít na hostování, když do Sparty přicházely posily. Vím, že přicházím v pozici, kdy bych mohl hrát pravidelně.“



Po odchodu Milana Baroše je v plánu, že budete útočníkem číslo jedna. Jste na to připravený?

„Kdyby zůstal Milan Baroš, asi bych váhal, jestli je to dobrý krok. Protože Milan Baroš je výborný útočník a bylo by přes něj těžší se do sestavy dostat. Ale když odešel, myslím si, že jsem připravený zaujmout - v uvozovkách - místo útočníka číslo jedna a hrát co nejvíce.“

Navíc se vracíte jako střelec, který má v libereckém dresu historicky nejlepší bilanci, co se počtu vstřelených gólů a odehraných minut týká. Co necelý poločas, to v průměru jeden gól.

„Kluci si ze mě dělali srandu, že jestli takovou bilanci udržím, tak to bude zajímavý.“ (směje se)

Nevadí vám, že jde znovu „jen“ o hostování?

„Viděl jsem, že ve Spartě je taková konkurence, že by mé vytížení nebylo takové. Osobně si myslím, že po tom roce potřebuju hrát, když jsem na podzim nastupoval nepravidelně, na pár minut, od začátku výjimečně. A na jaře jsem byl zraněný. Potřebuju hrát, a proto jsem šel na hostování, abych se o to porval, byl co nejvíce pravidelně vytížený. A za rok se do Sparty vrátil připravený bojovat o místo i tam.“



Jednou jste přiznal, že uvnitř jste spíše „stresař“. Je v tomto ohledu výhodou, že se vracíte do známého prostředí?

„Asi jo. Přemýšlel jsem nad tím, že kdybych šel někam jinam, tak by bylo všechno nové. Ovšem i s trenérem jsme mluvili, že mě zná, že mu nemusím nic dokazovat. Přesně ví, co po mně chce, co ode mě může čekat a já od něj. Znám tady ještě i pár kluků, lidi kolem všechny. Je to pro mě určitě příjemnější, že jsem se vrátil někam, kde to znám.“



Liberec o vás měl enormní zájem už před rokem, nemrzí vás zpětně, že to nevyšlo už tehdy?

„Takhle určitě nepřemýšlím, to nemá cenu. Vloni v létě jsem si samozřejmě myslel, že bych měl jít ještě někam hostovat, protože jsem necítil, že bych si ve Spartě mohl úplně zahrát. Ale nakonec jsem se i díky nějakým zraněním jiných dostal do základu, zahrál jsem si Evropskou ligu, dal v ní i gól, zažil jsem hezké chvilky. Určitě mě to posunulo minimálně psychicky. Každý zápas za Spartu je hodně náročný, protože se očekávají jen ty nejlepší výkony. Určitě toho nelituju, nemrzí mě to.“

360p <p>Rekonvalescent Tomáš Rosický ve Spartě maká na návratu do sestavy. Zatímco jeho parťáci z týmu v úterý dopoledne hráli přípravu proti Táborsku (3:1), on spolu s Lukášem Váchou a Markem Jankem trénoval na vedlejším hřišti. Podívejte se, jaká cvičení fotbalisté dělali či jak Rosický "sestřelil" nic netušícího Janka, když si zavazoval tkaničku.</p> REKLAMA Podívejte se, jak Rosický maká na návratu. Drsným vtípkem vypekl Janka • VIDEO iSport TV

„Když začala příprava. Samozřejmě jsem viděl, že když přišli ofenzivní hráči, že nás bude dost a že je tam možnost hostování. Navíc z ostatních klubů byl zájem, takže to nakonec dopadlo takhle, že můžu bojovat o herní vytížení někde jinde a vrátit se do Sparty, až budu zase lepší.“„Vůbec ne. Je mi dvacet let a cítím to tak, že je to prostě potřeba. Ve Spartě teď sází na jiné hráče a vytížení by nebylo takové. Nejsem vůbec zapšklý, či něco takového. Odešel jsem, abych hrál a abych se zlepšoval.“„To mi asi nepřísluší komentovat. Ten týden byl hodně náročný. Všechno fungovalo skvěle, všechno bylo dobře zorganizované. Tréninky byly náročné a vydatné.“„Je to změna asi v takové skladbě tréninků. Samozřejmě má nějaké věci, na které dbá, a ty se musí plnit, takže jiná jsou třeba i cvičení.“„U něj je to asi to samé, co u mě. Nevím, ale myslím si, že by teď ve Spartě neměl takové vytížení a že by na rok do Liberce mohl. Trenéři tady vědí, jak s takovými hráči pracovat, poznal jsem to. Myslím, že by mu to prospělo.“„Ano, hodně. Komunikoval jsem celou dobu s trenérem jednadvacítky Lavičkou. Několikrát jsem se snažil zapojit do tréninku, ale bohužel to nikdy nešlo. Hlava reagovala špatně, takže jsem se vlastně až do konce ligy nedostal do hry. Začal jsem trénovat týden před posledním kolem a trenér Lavička se i díky formě jiných hráčů rozhodl pro ně. Samozřejmě, že mě to mrzelo.“„Ano, o oku a pak druhém otřesu v hlavě. Jelikož to bylo v krátké době po sobě, lékaři mi dali pro jistotu dlouhou pauzu. Navíc pak reagovalo špatně, bylo mi po trénincích zle, zvracel jsem. Takže s ohledem na to, že jde o zranění hlavy, jsme byli hodně opatrní.“