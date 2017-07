Stramaccioni po porážce: Výsledek není podstatný, hráče poznávám

Vystrašila vás takhle vysoká prohra?

„Výsledek není dobrý, ale s tím nemám problém. Důležité je, že jsme tvrdě pracovali. V prvním poločase jsme hráli dobrý fotbal, ale inkasovali hloupé góly. Pro mě je tohle příležitost udělat některé experimenty, lépe poznat jednotlivé hráče na různých postech.“

Bylo znát, že jste poprvé narazili na opravdu špičkového soupeře?

„Dynamo je v přípravě před námi, za pět dní bude hrát Superpohár proti Šachtaru. Je nějakých dvacet dní před námi. Ve druhém poločase jsem navíc vystřídal několik klíčových hráčů, chtěl jsem vidět i mladší kluky. Opakuji, výsledek mi nedělá starosti.“

Mohla se v průběhu utkání na hráčích projevit únava z náročného programu?

„Pracujeme tvrdě na fyzičce, chceme se neustále zlepšovat. I proto jsem se rozhodl střídat Lafatu, Šurala či Marečka. Ještě nejsme v situaci, kdy by měli hrát víc minut.“

Utkání navíc nedohrál Lukáš Vácha. Jaký je jeho stav?

„Jsem trochu zklamaný z toho, jak agresivně Dynamo hrálo. Podle mého názoru to bylo trochu moc. Několik hráčů má šrámy, ale to je fotbal. Lukáš musí nejprve k doktorovi, znovu se ale jedná o koleno, se kterým už měl problémy. To není vůbec příjemné.“

Může mít tahle prohra vliv na další průběhu přípravy?

„To určitě ne. Musíme tvrdě pracovat, zkoušet různé varianty sestavy. O výsledek v tuhle chvíli nejde.“

