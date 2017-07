Co ukázala prohra Sparty? Hře chybí režisér, Koubek je nejistý

Martin Frýdek a Michal Sáček slaví jedinou trefu do sítě Kyjeva • FOTO: Pavel Mazáč (Sport)

Na úvod rakouského soustředění schytala Sparta vysokou prohru 1:4. V sestavě letenského klubu po ní vyvstávají otazníky. Spartě chybí typická "desítka," hráč, který by dirigoval hru, brankářská jednička postrádá jistotu. Co jsou tři hlavní body, které ze zápasu s Dynamem Kyjev stojí za to vypíchnout?