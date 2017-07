Van Buren si říká o větší šanci ve Slavii. V přípravě září víc než Tecl

Vešel se, zůstal v kádru. Ale zbyla na něj úloha skoro až divácká, a sem tam dostal pár minut na rozproudění krve. Mick van Buren patřil do mistrovského mužstva Slavie v minulé sezoně, ovšem v lize měl jen deset startů, a ty navíc rozředil do pouhých 154 minut. Teď se ale zdá, že by si mohl polepšit. Pokud tedy Slovan Liberec nerozjede víc svou snahu o hostování.

Slušelo by mu to na tankodromu jako bojovému vozidlu, které před sebou všechno rozhrne. Má takovou pověst, jeho hra tak vypadá. Projev nizozemského ofenzivního siláka Micka van Burena je důrazný, přímočarý, a v poslední době víc a víc přínosný. Dosud v přípravě dvakrát skóroval, naposledy v sobotu proti Krasnodaru poslal v nastavení centr na hlavu Simona Deliho, který vyrovnal na konečných 1:1.

Herně se mu daří víc než například jeho přímému konkurentovi Stanislavu Teclovi, s nímž se v létě o pravý kraj zálohy střídá. V trenérovi Jaroslavu Šilhavém dost možná může klíčit nápad, že Nizozemec by mohl v sezoně dostávat víc příležitostí, což by udělalo radost i širší slávistické obci, která na jeho výkony kouká radostně. I když předpokládanou jedničkou na této pozici zřejmě bude Jaromír Zmrhal, když další varianta Jan Sýkora léčí svalové zranění.

„Je to strašně pozitivní kluk, a i přesto, že to má ve Slavii tak těžké. Ale nezlomilo ho to. Je to kvalitní fotbalista, umí jeden na jednoho, má ohromnou dynamiku. Na tréninku dokazuje, že jeden na jednoho je pro něj jednodušší než pro ostatní,“ chválil ho pro klubový web kolega Jiří Bílek, když představoval své mistrovské spoluhráče.

„Ovšem jeho velká nevýhoda je, že potřebuje na vstřelení gólu hodně šancí. A má velkou konkurenci v útoku,“ trefi l přesně zásadní problém. Právě kvůli přítomnosti Milana Škody a Murise Mešanoviče je téměř nemožné, aby se jako třetí v pořadí podíval do zápasu jako hrot, proto je spíš stavěn jako pravý záložník, kde má šanci větší. A tenhle post mu nedělá problémy.

Jenže konkurence, která se v mužstvu stále zvětšuje, doráží pochopitelně i na něj. Proto je Slavia v kontaktu se Slovanem Liberec, který by rád získal 24letého Nizozemce na hostování.

Tenhle kšeft se řeší už od poloviny června, ale jako by se přestal hýbat. Původně ho chtěl kouč Jindřich Trpišovský hlavně proto, aby nahradil Milana Baroše. „Ale Mick je trochu jiný typ než Milan, proto bychom o něm uvažovali stejně i v případě, kdyby Milan zůstal,“ potvrdil trenér Severočechů zájem.

Vzhledem ke slušným výkonům v přípravě ale nakonec můžou ve Slavii dojít k závěru, že Van Buren se bude hodit.