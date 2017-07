Stramaccioni zvýší hlas, ale nepění, říká Mareček. Z přípravy je rozbitý

Sparta prošla během posledního měsíce velkou obměnou. Jak to všechno vstřebáváte?

„Je to zajímavé. Sám jsem to nezažil, aby mě v Čechách trénoval zahraniční trenér. Jsem na to zvědavý. Z přípravy už zkušenosti od trenéra máme. Musím říct, že to je změna. Měli jsme zajímavé kondiční soustředění ve Františkových Lázních, pokračujeme teď v Rakousku. Nyní se už vyloženě soustředíme na taktické věci a standardní situace.“

Vaši spoluhráči mluvili o tom, že takhle náročnou přípravu ještě nezažili. Můžete to potvrdit?

„To můžu. Každá příprava ve Spartě byla náročná, byl jsem z ní unavený. Ale teď musím říct, že jsem rozbitej. Jsem rád, že jsem to podstoupil. Od toho se teď bude odvíjet sezona, alespoň máme z čeho brát.“

Co říkáte na ten příval drahých zahraničních posil?

„Sparta chce vždycky posilovat. Přišlo víc hráč než v minulých obdobích. Postupně se zapojují do týmu, určitě budou přínosem, až se dostanou na hřiště. Kádr zkvalitní a pomohou nám v bojích o Evropsku ligu i v domácí soutěži.“

Jak funguje komunikace uvnitř mužstva?

„Všichni rozumíme anglicky, i trenér na nás tak mluví. Pokud by někdo nerozuměl, máme tu Koviho (asistent Radoslav Kováč), kteří nám umožní překlad, kdyby bylo třeba. Teď je to tu takový mix, ale nemáme s tím problém. Jazyková bariéra neexistuje.“

A během zápasů?

„Když se koučujeme sami my Češi, tak si rozumíme. Když je tam cizinec, pomůžeme jim anglicky. Neviděl bych v tom problém, že bychom si nedokázali poradit.“

Největší posily Marc Janko a Tal Ben Chaim zatím do utkání nezasáhli. Jak velký je to problém?

„Samozřejmě to není ideální, že ještě kluci do žádného zápasu nenastoupili. Ale když nejsou úplně zdraví, nemá smysl, aby do zápasu chodili. Věříme, že se dají do pořádku, na hřišti se ukážou v dobrém světle a pomohou nám.“

Může při pilování souhry trénink pilovat ostrý zápas?

„Takticky si to tady na tréninku můžeme ukázat, trenér to i po zraněných hráčích chce. V zápasech je to ale jiné, jsou různé situace a musíme na ně reagovat okamžitě. To úplné sehrání bude probíhat až přímo v utkáních.“

Italové často bývají hodně horkokrevní, je to i případ trenéra Stramaccihoniho?

„Dokáže zvýšit hlas. Když je potřeba něco říct důrazně, tak to dokáže. Navenek působí klidně, že by nějak pěnil, to jsme zatím nezažili. Myslím si ale, že dokáže být impulzivní.“