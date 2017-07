Janko zatím nehraje: Často čtete o kolapsech, nabírám kondici pomalu

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Patří k největším letním posilám Sparty. Na Letnou si přinesl tornu napěchovanou góly. Sázel je v Salcburku, Twente, Portu či Basileji. V dresu Pražanů ovšem útočník Marc Janko tuhle svou dovednost zatím neosvědčil. Do hry ho totiž nepouští zdraví. „Nechceme nic uspěchat, mohlo by to být nebezpečné,“ vysvětlil na soustředění v rakouském Bad Häringu.

Tým trenéra Andrey Stramaccioniho má za sebou tři přípravná utkání. Ani do jednoho dosud rakouský kanonýr Marc Janko nenaskočil. Důvodem je prodělaná viróza v závěru minulé sezony. Vytáhlý střelec sice s mužstvem absolvuje většinu tréninkových jednotek, na zápasové vytížení si ale ještě musí počkat.

Ve Spartě se buduje téměř nový tým. Jaké zatím máte dojmy?

„Vždycky trochu déle trvá, když dáváte tým dohromady. Stavět mužstvo vyžaduje čas, obzvlášť s novým realizačním týmem. Všichni si na sebe musíme zvyknout, je to dlouhodobější proces.“

Vy jste zatím nenastoupil ani v jednom přípravném zápase. Jaký je váš zdravotní stav?

„Je dobrý. Důvod, proč jsem zatím nehrál, je jednoduchý. Musel jsem opustit sraz reprezentace kvůli silné viróze. To je v podstatě ta hlavní příčina. Navíc jsme se rozhodli vracet mě do zápasového režimu postupně. Mohlo by být nebezpečné, kdybychom to uspěchali. Každý měsíc přece můžeme číst o srdečních problémech fotbalistů.“

Takže jde ve vašem případě především o prevenci?

„Ano, rozhodli jsme se jít na to pomalu, do ostrého začátku sezony zbývá ještě dost času. Jsem na dobré cestě, cítím se skvěle a těším se na první zápas.“

Vnímáte jako velký problém, že se v novém angažmá nemůžete plně zapojit do přípravy?

„Samozřejmě, není to ideální scénář. Na druhou stranu je třeba se starat o zdraví každého hráče. V mém případě je myslím rozumné, když na to jdeme pomalu. Sezona bude dlouhá, z přípravy taky zbývá ještě pořádný kus. Je dost času na to, abych se před sezonou dostal na takovou herní úroveň, na kterou jsem zvyklý.“

Mohou ovšem tréninky alespoň nahradit zvykání si na nový tým přímo v zápase?

„Lepším týmem se stáváme každým tréninkem. Samozřejmě, hrát zápasy je důležité, ale ještě jich před sebou máme několik. Zůstávám v klidu.“

