Mehanovič: O Dannym a spol. se píše i u nás v Bosně, liga bude sledovaná

To jste v české lize ještě nezažil, co na to říkáte?

„Podle mě je to jenom dobře. Uvidíme. Když se bude klukům dařit, podle mě se bude ve světě i více o české lize mluvit. Když nebudou hrát dobře, asi na ně bude velký tlak i od vás novinářů. Uvidíme, jak se s tím poperou.“

Myslíte, že by mohla liga být díky tomu teď atraktivnější i pro hráče ze zahraničí?

„Určitě! Už u nás v novinách jsem zaregistroval, že se píše, že Danny překvapivě přestoupil ze Zenitu Petrohrad do Slavie. Určitě se o tom píše, že se rozhodli jít do ne tak známé české ligy, teď bude asi sledovaná ještě víc. Dříve se o ní tolik nepsalo.“

A co vy, nemáte chuť si po tak dlouhé době vyzkoušet jinou soutěž?

„V Česku již začínám sedmý rok, z toho jsem byl půlrok na Slovensku, což jsem však bral stejně, podobný jazyk, podobná mentalita. Sice jsem teď v cizině, ale v Česku hraji od dorostu a i pro bosenský trh jsem neznámý, tady se cítím jako doma. Ale určitě bych se chtěl ještě někdy do zahraničí podívat. Ale to nejprve musím hrát pravidelně a dobře tady.“

Jablonec opustilo hned několik hráčů, včetně Martina Pospíšila, vašeho konkurenta v sestavě. Cítíte, že se otevírá větší prostor pro vás?

„Doufám, že to tak bude. Pospa i Adam (Zreľák) jsou ofenzivní záložníci, hrající pod hrotem, takže doufám, že bych mohl na hřišti dostávat více prostoru.“

Jak jste vůbec spokojený s loňským ročníkem, kdy jste za Jablonec vstřelil šest branek?

„Rozdělil bych to na dvě části. První půlrok byl takovou adaptací, nějaké zápasy jsem odehrál, ale musím říci, že to ode mě nebylo úplně ono. Po přestupu z druhé ligy (z Varnsdorfu) do první jsem se necítil hned dobře. A ve druhé části se mi už celkem i dařilo. Měl jsem nějaké góly (6) i nahrávky (2), takže s druhou částí jsem více spokojený.“

Proti Wolverhamptonu si hodně zaběháme

Jak se cítíte nyní v přípravě?

„Kondiční soustředění máme za sebou a v pátek odjíždíme do Rakouska na herní soustředění a tam už to bude asi trochu volnější. I když do teď jsme toho také 95 procent dělali na hřišti s balonem. Nějaké běhání bylo, ale nebylo to úplně nejhorší. Trénink je zatím v pohodě, skoro všichni kluci jsou zdraví, takže fajn.“

V přípravě jste ještě neprohráli a nedostali ani gól. To je slibné, ne?

„Je to jen dobře, ale zase ve vší úctě k soupeřům (Vlašim 3:0, Hradec Králové 4:0, Pardubice 1:0), kvalita asi nebyla úplně prvoligová. Až v Rakousku budeme mít opravdu kvalitní soupeře, kteří nás prověří, jak na tom jsme.“

Mimochodem vás čeká anglický Wolverhampton.

„Už před rokem jsme hráli s Evertonem a to byla jízda. I když asi nebudou mít stejnou kvalitu jako Everton, ale také mají samé důrazné a rychlé typy hráčů, takže si asi hodně zaběháme. Ale určitě se na to těšíme.“

Jaké budou ambice Jablonce v novém ročníku?

„I když pár kluků odešlo, mužstvo je podle mě stále kvalitní. Myslím, že na tréninku je i vidět sehranost, kostra týmu je stejná. Doufám, že se nám bude dařit a že i já osobně navážu na jarní část sezony. V přípravě se cítím dobře a myslím, že jsem v několika zápasech podal dobré výkony.“

Věříte si i na evropské poháry?

„Vždy o ně hrála Sparta a Plzeň, teď se připojila i Slavia. A dál po této trojici bude o poháry asi bojovat Zlín, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec.“