Jiné vesmíry! Celá česká liga nevydělá víc, než nejchudší klub v Anglii

"Průměrná návštěvnost nejvyšší české fotbalové ligy byla 5147 diváků na zápas. S Premier League, na kterou chodí v průměru sedmkrát více fanoušků, se tedy nemůžeme srovnávat," uvedl specialista na sportovní problematiku v Deloitte Michal Melč.

Celkové příjmy českých klubů v nejvyšší soutěži nedosáhly ani na příjmově nejslabší klub v Premier League AFC Bournemouth, který v sezoně 2015/16 vykázal výnosy 88 milionů eur (2,3 miliardy korun).

"Příjmy českých klubů ale stoupají několik let v řadě a pozitivní vývoj očekáváme i nadále. Podstatnou roli zde hraje účast v evropských pohárech, kde se díky vyššímu koeficientu objevují české kluby stále častěji. Ukazuje to i příklad sezony 2016/17, kdy do evropských soutěží postoupilo pět týmů," uvedl Melč. Stejný počet českých klubů vstoupí do pohárové Evropy i letos. Zlín má dokonce jistotu účasti v základní skupině Evropské ligy.

"Aby nejvyšší česká liga získala další fanoušky a její atraktivita pro sponzory a obchodní partnery stoupala, mohla by se inspirovat například anglickou Premier League nebo německou Bundesligou. Ty jsou charakteristické specifickou prací a komunikací s fanoušky, vyšší kvalitou nabízených služeb, bezpečností na stadionech a samozřejmě atraktivnějším fotbalem," dodal Melč.

Fotbalové ligy v Evropě v sezoně 2015/16 podle Deloitte vykázaly příjmy 24,6 miliardy eur (643 miliard korun), tedy zhruba polovinu plánovaných výdajů státního rozpočtu ČR na letošní rok. Meziročně tyto příjmy vzrostly o 13 procent.

Po anglické Premier League byla druhá nejlepší německá liga (70,5 miliardy korun), následovaly španělská La Liga (62,5), italská Serie A (49,5) a francouzská Ligue 1 (39). Zhruba polovinu příjmů u pěti nejvýdělečnějších evropských lig tvořily výnosy z televizních přenosů.