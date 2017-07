Hráč za půl milionu stojí 40 milionů! Liberec pustí Graiciara do Fiorentiny

V lednu Liberec Martina Graiciara vykoupil z Plzně, po sedmi měsících účastníka mistrovství Evropy do 19 let prodává do Fiorentiny. „Fialky“ podle informací iSport.cz zaplatí za osmnáctiletý talent zhruba 40 milionů korun, přičemž Severočeši za něj před sedmi měsíci vynaložili přibližně půl milionu korun.