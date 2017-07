Danny jako Messi a Ronaldo? Ne, posile Slavie hlídají daně právníci

Přišel, aby hrál fotbal. Aby Slavii pomohl do Ligy mistrů, nebo aspoň do Evropské ligy. Ale to neznamená, že si nemusí hlídat věci jako každý klempíř nebo truhlář, co si vydělává sám na sebe. Danny si dává bacha na daně.

Vedle hráčské smlouvy se Slavií uzavřel další spolupráci i s pražskou advokátní kanceláří. Spojil se s PricewaterhouseCoopers Legal, která v minulosti mimo jiné zajišťovala například i marketingový kontrakt pro basketbalistu NBA Tomáše Satoranského.

„Zabýváme se i sportovním právem a zastupujeme řadu sportovců. Naším odborníkem na tuto problematiku je Milan Fric, který sám v minulosti působil ve vedení profesionálního fotbalového klubu,“ říká Bořivoj Líbal, řídící partner v PwC Legal.

Dannyho motivací je ochránit si příjmy a zároveň nepřekračovat zákon. To znamená, aby přesně věděl, kolik jako živnostník musí odvádět, tedy nepřehlédnout především daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění.

Do nepříjemných starostí kvůli těmto věcem se na konci minulého roku dostal i útočník Sparty David Lafata. Spor se týkal uplatnění daňového paušálu pro živnostníky, zatímco stát klasifikoval profesionální sportovce jako nezávislé povolání. Lafata si z příjmů odepisoval jako živnostník šedesát procent, zatímco stát mu chtěl vyměřit daňové penále, protože si měl odepisovat jen čtyřicet. Soud v Brně dal ale kanonýrovi Letenských za pravdu.

„Byla to Dannyho velká priorita se těmto starostem vyhnout. V minulosti to byl celkem marginální problém, ale hráči by si měli i na případu Davida Lafaty uvědomovat, že je třeba si na to dávat velký pozor,“ říká Milan Fric, který v PwC spolupracuje s Bořivojem Líbalem a v předešlých letech působil ve vedení tehdy ještě ligového klubu Baník Most.

Portugalská posila uzavřela s advokátní kanceláří dvě smlouvy – jednu o poskytování právních služeb a druhá se týká právě daňového poradenství.

O hráčovy peníze jako takové se mu přitom pražští právníci nestarají. Na to má Danny přímo svého bankéře v Portugalsku.

„My mu jen děláme servis, aby znal svoje práva, aby věděl, co se od něho čeká a co může čekat,“ říká Fric.

A když má člověk finance v cajku, může pak hrát jako z partesu.

