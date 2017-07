Rosického těšil návrat: Zatím všechno dobrý, ale vyhráno ještě nemám

Odehrál necelých dvacet minut, přesto zajímal fanoušky jednoznačně nejvíce. Záložník Sparty Tomáš Rosický se totiž vrátil do zápasu po předlouhé pauze, konkrétně po 308 dnech. Proti Blackburnu ještě velké kousky nepředvedl, ale chuť do hry měl velkou. „Byl jsem na hřišti chvíli, cíl je postupně přidávat,“ tvrdil Rosický pro klubový web Sparty.

Sparta porazila Blackburn gólem Marka Janka 1:0 a připsala si tak první výhru na soustředění v Rakousku. „Je pěkný, že jsme na závěr soustředění vyhráli. Ale samozřejmě bylo vidět, že hra ještě není dobrá, je strašně syrová. Snad se to bude lepšit,“ hodnotil Rosický.

Sám šestatřicetiletý fotbalista se dostal na hřiště v 71. minutě a ihned mu spoluhráč Srdjan Plavšič nasadil kapitánskou pásku. „Samozřejmě je super, že jsem se vrátil. Ale ještě nemám vyhráno, zápasový fitness mi bude chybět,“ krotil zkušený záložník euforii.

„Jak jsem říkal, zatím to vypadá nadějně, snad to bude pokračovat. Zatím všechno dobrý,“ potěšil Rosický fanoušky, které jeho návrat uvrhl do euforie.

Celkově má ale Sparta před sebou ještě hodně práce. „Hře chybí svěžest,“ všiml si Rosický. „Uvidíme, jak to bude reagovat po soustředění. Teď budeme mít trošku čas si lehce odpočinout a pak máme generálku. Tam se ukáže,“ doplnil sparťanský středopolař.

Generálku odehraje Sparta ve čtvrtek 20. července od 20 hodin proti nizozemskému Vitesse Arnhem. Sparťanští fanoušci doufají, že i tam uvidí svou modlu. Pak už čeká na letenský tým 3. předkolo Evropské ligy.