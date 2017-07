Dva zápasy, sedm gólů. Je toho hodně, na čem musíme pracovat, dumá Vrba

Všechno to začal nešťastný zápas s Fürthem. A nejen zápas, nešťastné bylo pro Viktorii celé minulé úterý. Nejenže Západočeši nakoupili od německého soka pět gólů, úplně se jim zároveň rozpadla obranná čtveřice. Pro zranění vypadly na několik týdnů klíčové opory David Limberský s Romanem Hubníkem.

Ještě déle bude mimo hru Jan Kovařík, povoláním křídelník, jenž ale dosud v přípravě naskakoval na pozici levého obránce. Plzeň zareagovala nákupem Milana Havla, kterého si vytáhla z Bohemians za 20 milionů korun.

Ani to ovšem zatím výrazněji nepomohlo, ani proti Wolverhamptonu totiž defenziva Viktorie nešlapala, jak by bylo záhodno. „Propadali jsme v situacích dva na dva. Musíme si zvykat, že postavení v defenzivě musí být mnohem lepší, než to bylo nyní v prvním poločase,“ vykládal po souboji s anglickým soupeřem Vrba.

Dá se očekávat, že s návratem úspěšného kouče bude Plzeň o poznání útočnějším mužstvem, než tomu bylo pod předchozími trenéry Romanem Pivarníkem či Karlem Krejčím.

Chybí Limberský i Hubník

Ani na obranu a její pevnost ovšem nesmí na západě Čech zapomínat. Sedm inkasovaných gólů ve dvou duelech, to je zkrátka moc. Ostrý vstup do ročníku je při tom za dveřmi, už za necelé dva týdny vletí Viktoria do třetího předkola Ligy mistrů proti rumunskému celku FCSB. „Samozřejmě doufám, že se nám uzdraví Limba (Limberský). Uvidíme, jak na tom bude Hubňa (Hubník),“ prohodil plzeňský kouč.

Ten má nyní při stavbě defenzivy výrazně omezené personální možnosti. Jedinými zdravými stopery jsou Lukáš Hejda s Tomášem Hájkem, prvního jmenovaného navíc do prvního utkání předkola nepustí karetní trest.

Pokud by nebyl k dispozici Hubník, mohl by místo ve středu obrany zaujmout Radim Řezník. Pravý kraj by pak připadl Aleši Matějů, levý Milanu Havlovi. To všechno s vědomím, že další alternativy už Vrba téměř nemá. „Je toho ještě hodně, na čem musíme pracovat,“ prohlásil během rakouského soustředění zkušený trenér.

Obrana musí být v tuhle chvíli na prvním místě.