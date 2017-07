Nadšený Šilhavý: Ve hře je progres, posily z ciziny musím pochválit

Video k článku 360p REKLAMA Šilhavý: Věřím, že se budeme ještě zlepšovat. Posily z ciziny musím pochválit VŠECHNA VIDEA ZDE

„Samozřejmě jsem rád, že se nám podařil výsledek s takovým soupeřem. Kvalita naší hry oproti poslednímu zápasu doma s Celtikem šla nahoru. Důkazem jsou čtyři góly, ale i ve hře vidím určitý progres. Těší mě, že jsme byli takhle produktivní. Milan Škoda si drží produktivitu. Mick van Buren vlétl na hřiště jako velká voda. Nepřeceňujeme to, nešlo o body, ale skalp takového soupeře se cení.“

Mick van Buren předvedl vynikající výkon. Co k němu říct?

„Pokud se bude prezentovat takovými výkony, prostoru dostane víc než doteď. Přeju si, aby mu forma vydržela. Sám byl nespokojený s vytížeností, spekuloval, jestli by nebylo lepší odejít na hostování. Takovými výkony si řekne o místo na slunci i ve Slavii. Na tréninku poctivě pracuje. Je to obrovský bojovník.“

Rozhodlo poslední přípravné utkání o sestavě?

„Takové zápasy obohacují nejen hráče, ale i trenéry. Musím říct, že hrát s takovým týmem je radost, soupeř nás nutil jít do intenzity. O sestavě mám jasno ze 60 až 70 procent.“

Jak hodnotíte přínos zahraničních posil?

„Musím je všechny pochválit. Na to, co dokázali, se chovají skvěle. Jsem rád, že jsou tady a věřím, že nám svým nadhledem pomůžou.“

Jaké postavení má nyní Tomáš Souček?

„Po reprezentačních povinnostech se vrátil k týmu později. Uvidíme, v těchto chvílích potřebujeme takhle kvalitní hráče. S Ngadeuem jsou si typově velice podobní. Může se stát, že jeden bude hrát ligu a druhý poháry."

MATCH OVERVIEW

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 48. Škoda, 50. Škoda, 69. van Buren, 78. van Buren Hosté: 8. Boscagli Sestavy Domácí: Laštůvka – Frydrych, Jugas, Deli, Bořil – Souček – Danny, Hušbauer, Rotaň, Zmrhal – Škoda (C) Hosté: Benitez – Burner, Le Marchand, Boscagli, Dalbert – Tameze, Seri (C), Walter – Lusamba, Plea, Eysseric Rozhodčí Zelinka – Vlček, Hájek Stadion Návštěva 12 138 diváků

