Danny oslnil Eden: Můžu hrát lépe! Věřím, že získáme hodně trofejí

Co říkáte na vítězství 4:1 proti Nice?

„Vítězství je důležité, ale nejdůležitější bylo přenést na hřiště to, co po nás trenér chtěl. Myslím, že jsme to dokázali a hráli jsme velmi dobře. Jsme za to šťastní.“

Nepřekvapila vás takto vysoká výhra?

„Samozřejmě je skvělé, když dáte hodně gólů, ale nebyl jsem překvapený, protože znám náš tým a hráče. Můžeme takto hrát často. V první půli jsme měli hodně šancí, ale nedali jsme góly. Ve druhém poločase se nám to podařilo, to je důležité.“

Byl to váš nejlepší výkon ve Slavii?

„Myslím, že ne. Věřím, že můžu hrát lépe. Začal jsem s přípravou před dvěma týdny, předtím jsem netrénoval, byl jsem na dovolené s rodinou. Musím si zvyknout na styl hry týmu, ale myslím, že to jde dobrou cestou. Nejdůležitější je, abychom byli připraveni na zápasy předkola Ligu mistrů.“

Cítíte se každým zápasem v novém týmu lépe?

„Samozřejmě. Tohle byl můj třetí zápas a cítím, že to je stále lepší. Ale znám se a vím, že můžu hrát ještě lépe. Nyní musím více trénovat a pak to bude lepší.“

Proti Nice jste střídal pozici levého a pravého křídla. Kde se cítíte lépe?

„Snažím se hlavně pomoci týmu. Trenér rozhodne, kde můžu hrát. Cítím se dobře na obou pozicích.“

Co říkáte na velkou konkurenci v týmu?

„Je dobrá. Máme výborný tým a věřím, že vyhrajeme hodně trofejí.“

Jak se vám líbila atmosféra v Edenu, kde jste hrál poprvé?

„Bylo to úžasné. Byl to přátelský zápas, a přesto přišlo hodně lidí. Celých devadesát minut nás povzbuzovali. Jsem za to šťastný, protože v takové atmosféře se hraje dobře.“

Věříte, že je tým připravený na předkolo Ligy mistrů?

„Cítím, že se lepšíme každým zápasem a tvrdě trénujeme. Takto musíme pokračovat. Máme týden na to se připravit na první soutěžní zápas. Ale každý chce hrát takové zápasy, každý chce hrát Ligu mistrů. Myslím, že každý je připraven.“

Co říkáte na Prahu?

„Nevím, zatím jsem město skoro neviděl. Ale než jsem podepsal smlouvu ve Slavii, mluvil jsem s hodně lidmi a všichni říkali, že Praha je úžasné město a že si to tady s rodinou užiju.“

Umíte už nějaká česká slovíčka?

„Zatím moc ne. Ale poslouchám lidi, takže umím slova jako “dobrý den“. Tyto věci jsou podobné i v ruštině, to je důležité.“

