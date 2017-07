Po sudích chtějí za soustředění až 70 tisíc. Je za tím Berbr, naznačila komise

Podle komise rozhodčích začaly výzvy k zpětnému zaplacení nákladů rozhodčím přicházet poté, co výkonný výbor FAČR o tom přijal usnesení na Berbrův návrh. „Komise rozhodčích FAČR považuje takto přijaté usnesení za nezákonné a jsoucí v rozporu s právním řádem České republiky,“ uvádí se v prohlášení.

Rozhodčí jsou vyzýváni k uhrazení částek v řádech několika desítek tisíc korun a podle informací iSport.cz se hovoří až o 70 tisících korunách na osobu. Vedení sudích ale doporučuje, aby částky arbitři neplatili. "Komise rozhodčích považuje tento krok za další pokus o ovládnutí Komise rozhodčích a rozhodcovského sboru profesionálních soutěží, a to i jinými formami, než přímým útokem na jednotlivé členy Komise rozhodčích," informuje komise.

Výkonný výbor přitom v červnu schválil, že komise rozhodčích bude působit ve stejném složení jako v minulé sezoně, tedy pod vedením současného šéfa Poláka Michala Listkiewicze. Právě jeho setrvání požadovaly profesionální kluby. Na jeho plat přispěla sázková kancelář Fortuna.

Berbr se netají tím, že s Listkiewiczem v čele komise není spokojený. "Myslím si, že to má řídit Čech. Pro mě je problém, že Listkiewicze nechtějí doma, a my ho chceme. Kdyby byl famózní, chtěli by ho doma,“ vysvětlil v rozhovoru pro deník Sport.