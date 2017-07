Lafatův boj s Jankem: číslo uhájil, místo ne? Je jedno, kde budu hrát, říká

Uhájil funkci kapitána, ale neví, zda bude vůbec hrát. Sparťanský kanonýr David Lafata má před novou sezonou nejasné vyhlídky. Trenér Andrea Stramaccioni mu přivedl obrovskou konkurenci v Marku Jankovi, ale také uvedl, že je pro něho Lafata stále důležitým hráčem. „Ve finále je mi jedno, co budu hrát. Hlavně, že mě trenér postaví,“ smál se 35letý střelec na úterní tiskové konferenci na dotaz o tom, že byl zkoušen i na pozici „desítky“.

V posledních letech neměl jasně danou konkurenci. Sparta a góly? To byla záležitost pro muže s číslem 21. Za poslední čtyři sezony nastřílel David Lafata téměř sto branek. Od léta však může být vše jinak. Do klubu dorazil italský trenér Andrea Stramaccioni se svým početným realizačním týmem a pustil se do velkých změn.

„Proběhlo jich opravdu hodně. Letní přestávka není tak dlouhá jako ta v zimě, takže jsem zvědavý, jak si to ještě všechno sedne. Protože v předkolech nás nečeká nic lehkého,“ komentoval Lafata dění na Letné.

A to není zdaleka vše. Klub přivedl vyhlášeného střelce Marka Janka, který se může chlubit atraktivním životopisem. Góly střílel v Salzburgu, Twente, Portu a naposledy i v Basileji. Nyní je chce dávat v rudém dresu.

Číslo 21, které má Janko ve velké oblibě, Lafata ještě uhájil. Rakouský dlouhán si vybral 49. Pozice na hrotu už tolik jasná není. Stramaccioni navíc sparťanského matadora zkoušel i na podhrotu. „Mně je jedno, kam mě trenér postaví, hlavně, že mě postaví,“ rozesmál Lafata všechny na úterní tiskové konferenci.

A načal i otázku ohledně předkola Evropské ligy, kde Spartě hrozí jeden z dvojice CZ Bělehrad – Irtyš Pavlodar. První duel skončil remízou, ale papírovým favoritem zůstává srbský celek.

„Musíme si ještě počkat, ale všichni asi tušíme, že pojedeme do Bělehradu. Z těch možných soupeřů, které jsme mohli dostat, je to asi nejsilnější tým,“ dodal Lafata.