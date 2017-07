Devátá posila pro Spartu! Parťák slávisty Ngadea už pózoval s dresem

Už osm nových hráčů představila během léta pražská Sparta. A devátý je na cestě. Další posilou Letenských se stane defenzivní záložník Georges Mandjeck, který dosud oblékal dres celku FC Mety. Kamerunský polař v úterý přicestoval do Prahy a podrobil se zdravotní prohlídce. Zároveň podepsal tříletou smlouvu. Nyní se čeká na potvrzení ze strany francouzského klubu. Francouzská média psala, že Sparta zaplatí přes 40 milionů korun, podle informací Sportu však Mandjeck vyjde Pražany na 7,8 milionu plus bonusy.

Ve chvíli, kdy se v přípravném utkání proti Dynamu Kyjev zranil Lukáš Vácha, bylo vedení Sparty jasné, že bude muset hledat náhradu. Na úterní tiskové konferenci to přiznal i generální ředitel klubu Adam Kotalík. „Ještě se bavíme o jednom záložníkovi, ale nemůžu být konkrétní,“ prohlásil neurčitě druhý nejvyšší muž ve vedení Sparty.

Zmíněným hráčem je Georges Mandjeck. A jeho příchod na Letnou je prakticky hotovou věcí. „Už byl v Praze, veškeré náležitosti transferu se povedly doladit. Vše by mělo být hotové a oficiálně potvrzené v nejbližších dnech,“ informoval zdroj dobře obeznámený s děním v klubu. Sám hráč už se na Instagramu pochlubil fotkou s novým dresem. Brzy ji ale smazal.

Nová posila Sparty, Georges Mandjeck • Foto Instagram.com

Mandjeck v úterý podstoupil zdravotní prohlídku, v největším českém klubu následně podepsal tříletý kontrakt. Nyní se čeká, až Mety podepíší smlouvu mezi kluby. Sparta za osmadvacetiletého Kamerunce podle zdrojů Sportu vysází 7,8 milionu plus bonusy, ve Francii se ovšem hovoří až o částce ve výši 40 milionů. Sparta potvrdila, že s Métami jedná, ale nic ještě není dotaženo.

Potvrzujeme, že klub vede jednání o příchodu kamerunského záložníka Georgese Mandjecka, přestup však stále není administrativně dotažen. — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 18, 2017

Při absenci Váchy by měl bývalému hráči Stuttgartu, Rennes či Auxerre připadnout post klasického defenzivního záložníka. Mandjeck má na kontě i 41 startů v kamerunském národním týmu, se kterým po boku slávistického záložníka Michaela Ngadea letos vyhrál Africký pohár národů.

Ještě v úterý odletěl zpět do Francie, kde si vyřeší potřebné náležitosti a v novém klubu se bude hlásit koncem pracovního týdne, takže určitě nezasáhne do čtvrteční generálky s Vitesse Arnhem. Na úvodní duel třetího předkola Evropské ligy, který na Spartu čeká už ve čtvrtek 27. července, by ovšem měl být připraven.

Ani tohle ovšem nemusí být v podání Sparty všechno. Podle informací Sportu by Letenští rádi získali ještě jednoho hráče do středu pole. Jejich zraky pak znovu míří za hranice Česka.