Nástupci Hubníka s Limberským? Chytili se mladíci H+H, Vrba je chválí

PŘÍMO Z RAKOUSKA | „Teď nikdo nemůže říkat, že máme starý tým.“ To poznamenal plzeňský kouč Pavel Vrba po úterní generálce s Watfordem (0:1). Západočeši kvůli zranění Romana Hubníka s Davidem Limberským improvizují, do ostré sezony vstoupí nejspíš bez klíčových opor. Místo nich se do sestavy derou nové mladší tváře. Duel s anglickým celkem naznačil, že Viktoria má kde brát. Ve výtečném světle se předvedli stoper Tomáš Hájek i novic v plzeňském dresu, krajní obránce Milan Havel.

Když pod alpskými vrcholky v rakouském Wörglu vyběhli fotbalisté Viktorie Plzeň k duelu s Watfordem, letité opory usedaly na místní tribunu. Gólman Matúš Kozáčik i obránci David Limberský a Roman Hubník nejsou schopni zápasové akce a sezona nejspíš začne bez nich.

„S novináři se o tomhle nebavím,“ uculil se Limberský směrem k redaktorovi iSport.cz, když byl dotázán na svůj zdravotní stav. Právě u něj ale návrat na trávníky po svalovém zranění vypadá nejlépe. Zkušený levý bek už pilně pracuje s fyzioterapeuty a v Plzni tajně doufají, že úterní duel 3. předkola Ligy mistrů v Bukurešti proti FCSB stihne.

720p 360p <p>V generálce s Watfordem sice Viktoria Plzeň prohrála 0:1, trenér Pavel Vrba ale příliš nesmutnil. Dobře viděl, že hra jeho svěřenců šla oproti minulým zápasům na soustředění v Rakousku rapidně nahoru. Západočeši vše směřují k startu nové sezony. Ta vypukne už v úterý prvním duelem v třetím předkole Ligy mistrů proti Bukurešti. „Naše hra už měla tvář,“ těšilo kouče po úterním duelu s celkem Premier League.</p> REKLAMA Vrba o posilách pražských "S": Je to jejich věc. Věřím, že je potrápíme • VIDEO iSport TV

Místo ostřílených borců momentálně plzeňskou defenzivu drží jiné tváře. Situace se dokonce vyvinula tak, že na první ostrý a pořádně důležitý mač sezony je k dispozici jediný klasický stoper Tomáš Hájek, Lukáš Hejda nesmí nastoupit kvůli kartám.

„Už má něco odehráno za Zlín, není to nezkušený hráč. Přišel do Plzně kvůli tomu, aby defenzivě pomohl. Jsme rádi, že se to rýsuje tak, že by to měl zvládnout velice dobře,“ pochvaloval si po utkání s Watfordem trenér Vrba.

Zimní posila ze Zlína se v poslední přípravě v Rakousku předvedla v excelentní formě. Hájek si říkal o balony, levou nohou distribuoval krátké i dlouhé pasy, v drtivé většině geometricky přesně. Dirigoval ostatní spoluhráče, vítězil v osobních soubojích, sršela z něj jistota. Z hráče, který ještě na jaře plnil roli stoperské trojky, se najednou vyšvihl na pozici šéfa týmu.

720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Plzeň - Watford 0:1. Prohra v generálce s týmem z Premier League • VIDEO iSport TV

„Snažil jsem se o to už ve Zlíně, kde jsem hrál s parťákem Kubou Jugasem. Člověk když to umí, tak to nezapomene,“ přiznal pětadvacetiletý stoper. „Semlelo se to tak, že vypadli Hubník, Hejda i Baránek a někdo to korigovat musí. Ale není to jen o mě, ale i o gólmanovi, druhém stoperovi, trenérech na lavičce. Všichni by do toho měli vložit nějaký díl,“ zdůraznil.

Nebýt inkasované branky, jeho výkon prakticky neměl chybu. Hájek ale nebyl jediný, kdo zaujal. Levou lajnu celý zápas úspěšně hlídal Milan Havel. Účastník EURO do 21 let prožil překotné období, Viktoria přivedla 22letého beka narychlo z Bohemians. Proti Watfordu odehrál velmi solidní part. Působil jistěji než Aleš Matějů na pravé straně a nahlas si řekl o to, aby hned po svém příchodu na západ Čech zaujal místo v základní sestavě.

„Jeho příchodem jsme reagovali na zdravotní problémy, které v týmu nastaly. Jsem rád, že přišel a vůbec není poznat, že je to hráč, co je s námi teprve týden. Je úžasné, jak to zvládnul, je to hodně zajímavý hráč, i věkově perspektivní. Jsem rád, že přichází mladí fotbalisté, kteří v Plzni můžou v budoucnu hrát pravidelně,“ pochvaloval si Vrba.

Z letních posil stále nevyužil Aleše Čermáka. Ten se zotavuje po vážné autonehodě, kdy boural s alkoholem v krvi. Exsparťanský záložník už trénuje s týmem, ale při přípravných duelech své nové parťáky rovněž sledoval jen z tribuny. V Plzni nechtějí nic uspěchat a někdejší kapitán jednadvacítky do zápasů naskočí až později.