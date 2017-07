Jak si vedly posily Sparty? Velká voda Plavšič, Kaya nepřesvědčil

Srdjan Plavšič (útočník) - 7

Srdjan Plavšič v zápase Sparty s Vitesse • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Do zápasu vtrhl jako velká voda, hned prvním sólem si vysloužil aplaus tribun. Důsledným sledováním míče připravil šanci Marku Jankovi. Slibný nástup. Jak ho viděl Andrea Stramaccioni? "Je to hráč, kterého jsem hodně chtěl. Charakterizuje to, jak chci, aby můj tým vypadal. Je to obrovský bojovník. I když má nějakých 40 kilo, tak se rve o každý míč, jako by byl poslední v jeho životě," řekl italský kouč.