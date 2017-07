Našla Sparta jedničku? Dřív jsem se nemohl předvést, říká Dúbravka

Z deseti letních posil patří k těm nejlevnějším. Slovenský brankář Martin Dúbravka posílil na Letné post, který Spartu zrovna nutně netrápil. Přesto nyní může být ráda, že jeho vypršení smlouvy v Liberci využila a přivedla ho pod svá křídla. Osmadvacetiletý brankář dostal důvěru v generálce s Vitesse Arnhem (1:1) a nepropadl. Dokonce zabránil velké šanci. „Dřív mě limitovalo zranění, tak jsem se nemohl předvést. Nyní je to na trenérovi, koho určí jedničku,“ vzkázal Dúbravka.

Hráči propadli a záložník Vitesse Bryan Linssen si to mířil s balonem na samotného Martina Dúbravku v brance. V zakončení však tvrdě narazil. Sparťanský brankář na jeho pokus vyzrál a fanoušci jej ocenili velkým aplausem.

Přesto nemohl být po zápase spokojen. Nelíbila se mu především první půle, ve které jeho spoluhráči podali v poli hodně slabý výkon. „Myslím si, že doma bychom měli na hřiště vstupovat trochu jinak,“ pokáral laxní přístup.

„Nečekali jsme, že Vitesse začne tolik kombinovat a dokonce už od vlastního vápna. Z toho jsme byli zaskočeni. My jsme se snažili jejich hráče dostupovat, ale ne včas a oni se pak z těch situací dostávali velmi snadno. To byl velký problém. V kabině jsme si řekli, že na ně ve druhém poločase musíme vlítnout,“ popsal Dúbravka, co se během přestávky za stavu 0:1, dělo v šatně.

Za inkasovanou branku nemohl. Turecký obránce Semih Kaya nezachytil náběh již zmíněného Bryana Linssena a nizozemský fotbalista uklidil centr z rohového kopu přímo do sítě.

„Neměli bychom dostávat góly, takovým chybám se musíme vyvarovat. I když bránit soupeře zády, když se za vámi najednou objeví, je strašně těžké. Navíc to hráči Vitesse zahráli velmi dobře,“ rozebral slovenský brankář gólovou akci Arnhemu.

Jinak si v zápase vedl bezchybně a trenér Andrea Stramaccioni nyní dumá nad tím, zda post jedničky svěří rodákovi ze Žiliny, či vsadí na Tomáše Koubka. „Máme dva výborné brankáře a tento týden rozhodnu, kdo bude jednička a kdo mu bude krýt záda,“ uvedl sparťanský kouč po zápase s Vitesse.

Dúbravka patří na seznam deseti letních posil, které před novou sezonou zamířily na Letnou. Jak to vůbec v současné kosmopolitní sparťanské kabině vypadá?

„Máme tu spoustu nových hráčů včetně mě. Všechno si teprve sedá a snažíme se najít cestu, jak být úspěšní. Věřím, že ji brzy najdeme. Pro mě osobně je jedině dobře, že nejsem jediný, kdo je nový. Vzájemně se poznáváme a každý z kluků mě přijal velmi dobře. Hodně mezi sebou komunikujeme, což je dobré. Zapadnout do kolektivu je důležité,“ popsal dění v překopaném sparťanském kádru.

