DESET posil Sparty: střelec veterán, hráči z francouzské ligy i Slováci

Srdjan Plavšič

Záložník, 21 let

Částka: 26 milionů korun

Srdjan Plavšič v přípravném zápase proti Táborsku • Foto Jaroslav Legner / Sport

Ofenzivní záložník se v přípravě jevil jako nejlepší ze sparťanských posil. Vždy dokázal na hřiště přinést aktivitu a přímočarost. To potvrdil i v generálce s Vitesse, kde po nástupu do druhého poločasu zastínil ostatní spoluhráče.

„Je to hráč, kterého jsem hodně chtěl. Charakterizuje to, jak chci, aby můj tým vypadal. Je to obrovský bojovník. I když má nějakých 40 kilo, tak se rve o každý míč, jako by byl poslední v jeho životě,“ pochválil ho trenér Stramaccioni.