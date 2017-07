Deset posil nestačí? Sparta v Rakousku a Egyptě loví tvůrce hry i útočníka

Ačkoli se obecně má za to, že je kádr Sparty pro tuhle chvíli uzavřený, úplně platit to nemusí. Hybnými silami transferů jsou majitel klubu Daniel Křetínský společně s trenérem Andreou Stramaccionim, další nákupy proto rozhodně nelze vyloučit. K jejich realizaci by mohla přispět předsezonní tisková konference. Přesněji jedna věta, která na ní zazněla. „Žádnou opravdovou desítku nemáme,“ prohodil trenér Letenských.

Tahle slova zapůsobila jako rozbuška. Spartu rázem zavalila řada nabídek s tvořivými hráči, pro elitní český klub většinou finančně neakceptovatelných. Čtvrteční generálka proti Vitesse Arnhem nicméně ukázala kromě jiných skutečností i to, že absence desítky je skutečně znát. I matný výkon proti nizozemskému soupeři přispěl k tomu, že se Sparta začne posílením na tomhle postu zabývat.

Podle informací deníku Sport Pražané oťukávali kapitána Rapidu Vídeň Stefana Schwaba, jenž Spartu upoutal už v sezoně 2012/13, kdy se s ní střetl ještě coby hráč Admiry Wacker ve třetím předkole Evropské ligy.

Šestadvacetiletý středopolař sice první nabídku smetl ze stolu, Sparta se však naděje na jeho získání dosud nevzdala. Případnou alternativu pak údajně loví v Bulharsku, kde za tamní CSKA Sofia nastupuje na pozici podhrotového hráče dvacetiletý talent Kiril Despodov. V minulé sezoně stihl za první tým 25 startů, vstřelil čtyři góly.

Na základě generálky navíc na Letné zvažují, že by přivedli ještě jednoho útočníka k Marku Jankovi. Zdroje Sportu dokonce hovoří o tom, že se mělo jednat o hráče z dalekého Egypta. „Pokud by měla Sparta dělat ještě další hráče, potřebovala by nejdřív realizovat nějaký odchod. V úvahu přicházejí nejvíc Koubek nebo Mareček, ale žádná nabídka ani na jednoho z nich momentálně na stole neleží,“ řekl deníku Sport zdroj blízký vedení klubu.

V tuhle chvíli tak má Sparta deset posil. Řada z nich však nemohla absolvovat kompletní letní přípravu. Ben Chaima stále brzdí svalové zranění, Janko se dlouho dával dohromady po silném virovém onemocnění. Mandjeck s Mavubou se k týmu připojili až nyní.

V ideálním případě by se sice ve Stramaccioniho vysněné jedenáctce mohlo objevit hned osm posil, pro samotný start sezony to ale rozhodně platit nebude. „Tři až čtyři posily by měly být na startu sezony v základní sestavě,“ přiznal samotný kouč.

Navíc stále existuje reálná varianta, že Sparta při posilování kádru neřekla poslední slovo.