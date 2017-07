Horváth: Přestupy Plzně nejsou retro. Množství posil ve Spartě bych se bál

Plzeň má za sebou ne zrovna povedenou přípravu, na soustředění v Rakousku prohrála s Fürthem, Wolverhamptonem i Watfordem. Horváth tomu ale velkou důležitost nepřisuzuje. "Plzeň prověří až soutěž. Čekají je samozřejmě těžké zápasy v předkole, ale věřím, že to mužstvo je natolik silné, aby se s tím vyrovnalo," řekl po vítězném utkání. Věří, že Viktoria je schopná přejít přes rumunský tým FCSB až do základní skupiny Ligy mistrů.

Horváthovi neuniká mohutné posilování Slavie a Sparty, na nové hvězdy ligy se těší jako fanoušek. Zároveň ale věří, že vicemistr v takové konkurenci obstojí. "Plzeň posilovala celkem logicky, na logických místech, ale bude záležet na tom, jak se to projeví v soutěžích," řekl a dodal, že přestupy Viktorie nepovažuje za "retro," jak jsou často označovány.

Velký počet transferů může být i na škodu, jak Horváth upozorňuje v případě sparťanského kouče Andrey Stramaccioniho, který si přivedl početný realizační tým a hned deset posil. "Široký realizační tým z pohledu trenéra chápu, pokud je na to zvyklý. Na druhou stranu bych měl trochu strach z toho, že by se v mužstvu mělo objevit sedm nových hráčů, které musím zabudovat do týmu. To je pod tlakem hrozně těžké," řekl pětinásobný ligový šampion.

Pavel Horváth, trenér Baníku Sokolov • Foto Pavel Mazáč (Sport)