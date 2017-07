Šušnjar byl oporou Teplic, v zimě uteče zadarmo. Vyřazen z kádru ale nebude

Ještě před půlrokem ho nikdo neznal. Do Teplic přišel jako náhrada za Michaela Lüftnera a prvotní pochybnosti rychle vystřídala jistota, že je trefou do černého. Byl ještě lepší než dlouholetá opora. Jenže smlouvu dostal jenom na rok a za pár měsíců odejde do Mladé Boleslavi. Zadarmo. Teplická bolest se jmenuje Aleksandar Šušnjar. Co s ním Severočeši plánují?