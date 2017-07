Kouč Slovácka Levý: Plzeň jde na tanky s klacíkem, my s holýma rukama

Levý je ten pravý, který může pojmenovat stav věci dle reality. Vidí hlavně, jaký problém má jeho soubor v útoku. K dispozici jsou pouze mladíci Tomáš Zajíc, Korejec Yu a Filip Kubala. Veteránem mezi nimi je Yu Kanghyun, jemuž bylo v dubnu jednadvacet let. Ofenziva stojí na Zajícovi, který je ještě o čtyři měsíce mladší. A Kubalovi bude teprve v září osmnáct. „Trenér by chtěl útočníka a já se tomu taky úplně nebráním. Ale věřím těmto klukům,“ reagoval ředitel klubu Petr Pojezný. „Když budu chtít odjinud koupit Zajíce nebo Kubalu, kdo mi je prodá?,“ nadhodil a hned si odpověděl: „Nikdo. A ani já je neprodám.“

720p 360p REKLAMA Šádek dostal od Bakoše větev na tanky Sparty a Slavie. Podívejte se! • VIDEO iSport TV

Jedničkou je Zajíc, jenž se v minulé sezoně trefil pětkrát a postupně vytlačil ze sestavy Francise Koneho. „Za rok udělal neuvěřitelný pokrok,“ ocenil Levý. „Je členem U-20 a brzy možná U-21. Zajda je pracovitý, má obrovský potenciál. Je fakt, že nás trošku situace v útoku trápí. Jsme připraveni na to, že někdo přijde i na to, že nepřijde. Nový hráč musí být lepší než ti naši a není jednoduché, aby se někdo vešel do našich podmínek. Momentálně nic aktuálního není,“ pronesl Pojezný. „Co se týká pracovitosti a nasazení, je tým absolutně v pořádku,“ připojil Levý. Ovšem kvalitnější kádr by si dokázal lehce představit.

Jinak půjde se svými svěřenci do boje fakt s holýma rukama… Pár bitev se s nimi vyhrát dá, ale válka ne.