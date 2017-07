Videorozhodčí v české lize! Do zápasů by měl zasáhnout už v této sezoně

Revoluční novinka se chystá na tuto sezonu Het ligy. V nejvyšší fotbalové soutěži by mělo dojít k použití videorozhodčího. Oznámila to Ligová fotbalová asociace na tiskové konferenci. Celý projekt by měl být naostro spuštěný v režimu on-line po vyškolení rozhodčích a otestování v přípravných a modelových utkání. Už během jara bylo v off-line režimu videorozhodčí otestován v rámci 24 utkání.