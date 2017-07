Ligoví trenéři odpovídají: Budou zápasy proti Spartě nyní prestižnější?

Napochodoval do Sparty s početným realizačním týmem, který na mzdách ročně spolkne 57 milionů korun, přivedl zatím deset posil za dalších 350 milionů a ani neskrývá, že dostane vše, co si zamane. Andrea Stramaccioni si na Letné užívá možností, které v historii české ligy nikdo před ním nedostal. I proto se stane pro kolegy z ostatních klubů cennou loveckou trofejí. Zbývá jen, aby si na čelo namaloval terč. Podívejte se do galerie na anketu mezi ligovými trenéry. Odpovídali na otázku, zda pro ně bude zápas proti Spartě vzhledem k osobě jejího zahraničního trenéra ještě prestižnější, než v minulosti.