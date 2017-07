Tvář Zlína je úplně jiná, říká Grygera. Líčí na slávisty Ščuka a Van Kessela

Víte, do čeho jdete?

„Nebudeme si nic nalhávat, čeká nás náročná sezona. Budeme hrát tři soutěže, ale teď nesmíme myslet na poháry a soustředit se na ligu. Tak jako každý rok. Samozřejmě došlo k obměně a rozšíření kádru a zabere nějaký čas, než si to sedne. I pro trenéry je to komplikovanější. Jsou mechanismy, které někteří hráči uměli a do těch nových to musí dostat. Je potřeba, abychom se sehráli co nejrychleji. Je velká výhoda, že na rozdíl od ostatních českých týmů nehrajeme předkola. Začíná liga a oni mají de facto zápasy roku. My začínáme poháry až v září. Až sezona ukáže, jak jsme se připravili. Je důležité, aby se nám vyhýbala zranění.“

Máte dost hráčů na takový zápřah?

„Určitě ještě nějaký příchod a odchod bude. Vyjednává se, ale ten největší nápor a nejtěžší vlnu máme za sebou. Doufám, že úspěšně. Nyní už je to vyloženě o doplňování na určité posty. Je dobře, že už se začíná. Brzy uvidíme, jak na tom jsme a jestli je potřeba ještě něco udělat. Času moc nebylo, navíc hráči chodili průběžně. Fotbal je dneska takový.“

Ocitne se MOL Cup, který jste v květnu vyhráli, na vedlejší koleji?

„Budeme to brát tak, jak budou zápasy přicházet. Sezonu vidím v takových pěti blocích. Dřív byly jen dva, podzim-jaro. Teď začneme pár kol ligy, následuje repre pauza na oddech a zformování se. Potom se to rozjede i s Evropskou ligou a MOL Cupem. Je další reprezentační přestávka a znovu máme poháry s ligou. Jen na podzim vidím tak čtyři bloky. V přípravě byly pozitivní i negativní věci. Kluci se musí systematicky poznat, porozumět si nejen v kabině a mimo ni, ale i na hřišti. Zásahů do kádru bylo dost. Teď je to takové syrové.“

Nedostatkem financí teď netrpíte, co?

„Máme nějaký budget, smlouvy se vylepšily. Ovšem nejsou přehnané. Známe mantinely našeho klubu. Nemůžeme se na to dívat krátkozrace v kontextu, že letos hrajeme Evropskou ligu. Musíme myslet na rok, dva, tři dopředu. Je nesmysl udělat dnes někomu tříletou astronomickou smlouvu, abychom se na sebe za dva roky nedívali, jak to budeme platit. Tohle po zkušenostech některých velkých českých klubů nechceme dopustit. Máme na to střízlivý pohled. Nákupy jsme v létě udělali, nešlo jen o volné hráče. Investovali jsme a asi se ještě investovat bude.“

Jak chcete dát dohromady partu? V kádru je mnoho cizinců…

„V tomto jsem pozitivní. Působil jsem venku, vím, jak to chodí. Tam přijdeš a nepotkáš jediného kamaráda stejné národnosti. Je potřeba, aby si na to kluci co nejrychleji zvykli. Musí to brát tak, že ti hráči jsou kolegové a měli by se z nich stát kamarádi. Není to jenom tak, že přišel konkurent. Díky konkurenci můžou jít nahoru výkony každého. Je to spíš jen o mentalitě a pochopení, o čem je profesionální fotbal. Na prvním místě je pořád klub a ne jednotlivec. Díky klubu mají hráči výplaty a musí některé věci akceptovat.“

Troufáte si nahánět Spartu, Slavii, Plzeň?

„Po těch příchodech bychom byli rádi v horní polovině tabulky. Poprvé budeme v pozici, že se na nás budou v lize dívat jako na pohárový mančaft a budou se na nás chtít vytáhnout. Nebude to pro nás jednoduché. Na druhou stranu, přišly posily, které už i tyhle tlaky zažily. Kolem nich by se to mělo dát dohromady. Je fakt, že dva a půl roku zpátky jsme byli v úplně jiné pozici. Až se mi nechce věřit, že došlo k takovému posunu. Tvář klubu je úplně jiná. Samozřejmě bychom si přáli, aby se takové výsledky opakovaly aspoň několik let, ale je těžké plánovat dopředu. Dnes taky nikdo přesně neví, jak dopadnou velké nákupy pražských „S“. Z ligy se každopádně stal atraktivní artikl. Zvedne se její sledovanost, což je jen dobře. O fotbale se bude diskutovat. Lidé budou sledovat, jak si povede Baník, nahoru se vrátila Olomouc.“