Do nové sezony v nových dresech. V lize se řada týmů obleče od prvního kola HET ligy do upravených „pracovních úborů.“ Fanoušky zaujala netradiční zelená barva, kterou budou používat fotbalisté Plzně jako třetí alternativní sadu. V Liberci zase použijí dresy, které v minulé sezoně oblékal jejich ženský tým. A k jakým změnám došlo ve Spartě, Zlíně, Brně? Podívejte se do GALERIE.