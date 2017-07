Divácký boom na obzoru! Liga je sexy, pomohou hvězdy i návrat Baníku

Kdepak, tohle nebude obyčejná sezona. Slavia se Spartou investovaly pohádkové peníze do posil, fanoušci si zvykají na nová velká jména a příští český šampion má slušnou šanci na vstupenku do hlavní fáze Ligy mistrů. Jak se to odrazí na návštěvnosti HET ligy? Fotbaloví bossové se třesou na nadstandardní čísla.

Tomáš Bárta je unikát: během víkendu stihne tři čtyři ligové zápasy. Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace se však do oficiálních diváckých statistik nepočítá, v nažehleném obleku mezi běžné fanoušky nechodí. Teď i on vyhlíží sezonu, která by mohla pohnout historickými statistikami: „Doufáme v to.“

V posledních deseti sezonách liga připomínala jojo: třikrát se dostala přes hranici 5 tisíc diváků na zápas, sedmkrát pod ní. A v novém ročníku? „Kdyby po čtyřiadvaceti letech neměl padnout divácký rekord, bylo by něco špatně,“ poví šéf ligy Dušan Svoboda optimisticky. Hned ale přidá realističtější pohled: „Byl bych rád, kdybychom se posouvali k pěti a půl až šesti tisícům.“

Svoboda a jeho lidé plánovali novou, atraktivnější ligu až od příští sezony. V létě 2018 odstartuje revoluční ročník s nadstavbovou částí; nový herní model má minimalizovat nudné zápasy, v kterých o nic nejde. Elitní kluby však velkolepé plány o rok předběhly: za stamiliony nakoupily exkluzivní posily, což fanoušky přitahovalo už během přípravy. Na slávistickou generálku s Nice uprostřed července přišlo přes 12 tisíc lidí, podobná návštěva do Edenu dorazila i na přátelák s Celtikem. „Byl jsem v šoku,“ říkal slávistický kanonýr Milan Škoda reportérům.

Počet prodaných permanentek v lize Slavia 8000

Sparta 7500

Plzeň 7000

Baník Ostrava 3000

Teplice 2000

Ml. Boleslav 2000

Slovácko 2000

Bohemians 1750

Zlín 1700

Karviná 1600

Liberec 1600

Brno 1000

Jablonec 950

Olomouc 800

Jihlava 800

Dukla 300

Bude fotbalový národ zvědavý jen na začátku, nebo celou sezonu? Malou nápovědou může být nakupování permanentek, minimálně polovina klubů registruje větší zájem než loni. Na Slavii z pokladen zmizelo přes osm tisíc permanentek, podle informací deníku Sport je dávno vyprodaná kultovní Tribuna Sever pro skalní slávisty. Sparťané udali jen o pár stovek permanentek méně, třetí je Plzeň. Tam už naplnili maximální možnou kvótu a museli volný prodej ukončit, v posledních letech se z toho ve městě českých vicemistrů stala tradice.

„Potvrzuje to, že fotbalová horečka v Plzni pokračuje. Lidé si zvykli chodit na stadion bez ohledu na jméno soupeře,“ zmiňuje plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.

Už minulá sezona byla výjimečná: vůbec poprvé se stalo, že se tři kluby najednou (Slavia, Plzeň a Sparta) dostaly přes hranici 10 tisíc diváků na zápas – a bylo by překvapení, kdyby to letos nezopakovaly. Nárust se ovšem čeká jinde. „Kluby, které mohutně posílily, budou kádry redukovat. Zajímaví hráči, třeba i reprezentanti, se posunou do jiných týmů, čímž se zvedne jejich úroveň i zájem diváků. Návštěva se tak nezvýší jen tehdy, když přijede Slavia, Sparta nebo Plzeň,“ tvrdí Svoboda.

„Češi jsou zvědaví, takže minimálně zkraje sezony budou na ligu chodit,“ věští fotbalový glosátor Ladislav Vízek. „Nějaký drastický nárůst návštěvnosti ale neočekávám. Nepřekvapilo by mě, kdyby se po prvních třech kolech čísla vrátila do normálu.“

S trochou cynismu, liga by měla vydělat na sestupu Příbrami a Hradce Králové, kde fotbal dvakrát netáhne, a na návratu Baníku s olomouckou Sigmou, což jsou naopak kluby se silnými jádry věrných fanoušků (pokud na Hané do ochozů dorazí). Zajímavá čísla hlásí Zlín, který prožívá plzeňskou horečku v malém. Po vítězství v MOL Cupu a Česko-slovenském superpoháru se v Baťově městě prodává o 20 procent víc permanentek než loni. Kluby navíc přecházejí na moderní formy prodeje: už i na zápasy Dukly, jež se dlouhodobě pere s nejnižší návštěvností v lize, si pořídíte lístky z pohodlí domova.

Fanoušky může nalákat relativní bezpečí na stadionech. Podle Svobody se při tom není třeba obávat opětovného vpádu horkokrevných fanoušků Baníku. „Díky postupu se snížila rizikovost ve druhé lize,“ reaguje a má na mysli stav stadionů. „Jsem nadšený, že se Baník vrátil do ligy a do prvoligové infrastruktury. Každý zápas Baníku byl v minulé sezoně pečlivě připravovaný. S výjimkou utkání s Opavou nedošlo k excesu. Nemyslím, že by existovalo nějaké zvláštní riziko,“ dodává.

Pomoci vyšší návštěvnosti by mohla i snaha ligy o kultivaci tuzemského fotbalového prostředí: disciplinárka dostala pravomoc zpětně trestat případy simulování a nejpozději na jaře by mohl naplno fungovat videorozhodčí. „Lidé můžou vnímat, že se snažíme o co nejvyšší transparentnost soutěže,“ přikývne Bárta.

Upřímně, ani v případě rekordní návštěvnosti většina klubů nevydělá závratné částky. Hledejte za tím malou kapacitu stadionů i nízké ceny lístků, například v Anglii bývá fotbal i desetkrát dražší. Zatímco třeba Sparta při mimořádně povedené sezoně v pohárech může na vstupném vydělat až pětinu rozpočtu, v Karviné jsou rádi, že jim zisk ze vstupného pokryje náklady na pořádání zápasu…

