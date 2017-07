Návrat i s problémy! Baníkovci se napadali s Brňáky, zasahovala policie

O přestávce úvodního utkání fotbalové ligy mezi Brnem a Ostravou musela na žádost pořadatelů zasáhnout v hledišti policie. Příznivci hostujícího Baníku, kterých přijelo na první zápas po návratu klubu do nejvyšší soutěže zhruba 900, se přes plot napadali s fanoušky Zbrojovky. Policisté ze speciální pořádkové jednotky zajistili tři lidi a situaci uklidnili, uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková. Jeden fanoušek Ostravy skončil na záchytce.

Přibližně 400 příznivců Baníku přivezl do Brna odpoledne zvláštní vlak. Zastavil na nádraží Slatina na okraji města, na stadion fanoušky odvezly autobusy, v kterých s nimi byli také těžkooděnci a členové antikonfliktního týmu. Další fanoušci přijeli v autech. Domácí klub podporuje na stadionu asi 3500 lidí.

Baník se vrátil do nejvyšší soutěže po sezoně v druhé lize. "Po roce se vracíme zpět mezi ligovou elitu, proto je asi zbytečné psát jakékoliv motivační texty," napsali ultras Baníku na facebookovém profilu Chachaři.cz. Na výjezd do Brna měli fanoušci dorazit oblečení v bílém, což většina dodržela.

Utkání provázejí velká bezpečnostní opatření, v terénu jsou stovky policistů i strážníků. "Datum je známé poměrně dlouho dopředu a ostravští fanoušci si tedy mohli na atraktivní letní termín před víkendem naplánovat volno. Nasadíme proto stovku strážníků," uvedl už dříve ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Důvodem pro nižší účast fanoušků není podle Oprchala ani to, že utkání přenáší televize. "I když by se mohlo zdát, že řada lidí nepřijde do ochozů a zůstane v obývacím pokoji, opak bývá pravdou. Zápasy vysílané přímým přenosem jsou divácky atraktivní a hojně navštěvované," uvedl Oprchal.

Po utkání fanoušky znovu odvezou do Slatiny autobusy a na sever Moravy se vydají další zvláštní vlakovou soupravou. "Vlak je vypraven ve spolupráci s Policií České republiky a bude kromě vlakového doprovodu doprovázen právě příslušníky Policie ČR a vyšším počtem vlakových revizorů dopravce," uvedla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.