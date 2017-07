Vedeme ligu, ne, smál se hrdina Baroš. Góly za Baník jsou emotivnější

Dal gól, další mohl přidat. A přestože pobyl na hřišti jen pětatřicet minut, stal se jedním z hlavních protagonistů duelu Baníku v Brně. To je role, která se od Milana Baroše očekává. A zdá se, že i v pětatřiceti letech ji ostravský matador bude moci plnit.

Co jste prožíval, když jste v 73. minutě zase po dlouhé době vstřelil gól za Baník?

„Nádherný pocit je z každého gólu. A speciálně po návratu do Baníku a po dlouhé době. Ty pocity u gólu za Baník jsou prostě vždycky emotivnější.“

A k tomu tři body, pro Baník po návratu do ligy mimořádně důležité…

„A dokonce vedeme ligu, ne? Doufám, že to udržíme do konce roku. (směje se) Ne ne, jsou to tři body, které znamenají skvělý start, ale jinak nic. Uklidnění. My si musíme pořád říkat, že jsme nováčci. Možná je to jen taková nováčkovská euforie. My nesmíme přestat pracovat. Teď nás čeká strašně těžký soupeř, přijede Slavia. Zkusíme překvapit a něco s ní uhrát.“

To, že jste nastoupil až na posledních třicet minut má souvislost s tím, že jste měl v přípravě potíže s kolenem. Je to tak?

„Ano, je. Po soustředění v Kroměříži jsem měl s kolenem potíže, otékalo mi, musel jsem mít asi desetidenní pauzu. Do plného tréninku jsem se zapojil asi před deseti dny, musím dohnat kondici. Teď v týdnu bude zase čas, abych potrénoval, takže se to bude snad jen zlepšovat.“

Jak se vám líbila hra Baníku v první půli, kdy jste ji sledoval z lavičky?

„Kluci hráli výborně. Vytvořili si spoustu šancí. V prvním poločase jsme mohli dát dva tři góly. Škoda, možná v tom ještě byla nějaká nervozita z naší strany, ale je dobře, že se do těch šancí dostáváme. Já doufám, že kluci se uklidní, zapracují na koncovce a že budeme dávat góly. I když tři góly venku jsou fantastické.“

Nedlouho poté, kdy jste vstřelil gól, jste mohl přidat další…

„Čekal jsem, že Hrubas s tou přihrávkou ještě chvíli počká, já bych si to převzal na pravačku. Dal mi to sice krásně, ale stoper se se mnou chytil a musel jsem to zakončovat levou. Chtěl jsem to dát na zadní a bohužel jsem to netrefil.“

