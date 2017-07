Propadák Sparty brzdí přestup? Příchod Giaccheriniho je na mrtvém bodě

Avizovaný přestup italského záložníka Emanueleho Giaccheriniho do Sparty se zasekl. Letenský klub chce podle informací deníku Sport řešit případné další změny v kádru až po čtvrteční odvetě 3. předkola Evropské ligy s Crvenou Zvezdou. V ní bude dohánět nepříznivý výsledek 0:2, který si odvezla z Bělehradu.

„Trenér Stramaccioni na Giaccheriniho příchod hodně tlačí, ale Sparta nyní všechna jednání zmrazila. Bude záležet především na majiteli Křetínském, protože jde už o investici nad plán,“ prohlásil zdroj blízký vedení největšího českého klubu.

Odstupné za dvaatřicetiletého italského reprezentanta by mělo činit milion eur (26 milionů korun), jeho roční plat pak 1,5 milionu eur (39 milionů korun), přičemž by měl podepsat tříletou smlouvu.

Giaccherini, který může hrát na pravém křídle i na pozici podhrotového hráče, by byl případně jedenáctou letní posilou Sparty. I kdyby se jeho transfer v průběhu příštího týdne přece jen dotáhl, do zápasu proti Crvené Zvezdě by kvůli uzávěrce soupisky nemohl zasáhnout.