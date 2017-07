Vrba po výhře: Jít jinam než do Plzně, fanoušci by mi to nezapomněli

Potěšila vás vysoká výhra nad Duklou?

„První část utkání jsme odehráli velice dobře, dali brzy gól a pomohlo nám, že pak Dukla hrála otevřeně. Nám se pak dařily rychlé brejky, řekl bych, že díky skvělému týmovému dohrání jsme situace správně zakončovali. Ve druhém poločase už jsme nebyli tak přesní, možná vidinou středečního těžkého utkání (odveta 3. předkola LM s FCSB), které máme před sebou, už jsme nebyli tak běhaví. Zápas pak už neměl takovou kvalitu, ale pohlídali jsme si to a i přes některé šance Dukly udrželi nulu. Výsledek je pro nás hodně povzbudivý. Dukla hrála dobře, jen pykala za to, že my byli dneska mimořádné úspěšní ve finální fázi, z pěti střel jsme dali čtyři góly, to se tak často nestává.“

Pavel Vrba se na plzeňskou lavičku vrátil vysokým vítězstvím. Viktoria rozebrala obranu Dukly čtyřikrát už v prvním poločase a po přestávce si výhru v poklidu pohlídala. Trefili se čtyři různí hráči, Hejda, Hrošovský, Krmenčík a Hořava.

Byl to výkon podle vašich představ?

„V prvním poločas jsme dobře dohrávali brejkové situace, Duklu rychlostně přehrávali a trestali je za chyby v rozehrávce a jejich postavení. Čtyři góly za poločas, s tím můžeme být spokojení.“

Jak jste si užil návrat před plzeňské fanoušky?

„Jeden z důvodů, proč jsem v Plzni, je ten, že můj odchod byl trošku emotivnější. Očekával jsem, že mě fanoušci přijmou, proto jsem v Plzni. Kdybych si vybral jiný klub (Vrba jednal se Spartou), někteří by mi to asi nikdy nezapomněli. Jsem rád, že mě takhle přijali a nám se utkání podařilo.“

Neriskovali jste, když jste na lavičce neměli jediného klasického obránce?

„Risk to byl, ale ti hráči, kteří by nám v defenzivě pomohli, měli zdravotní problémy. Mohl jsem dát na lavičku jednoho obránce (Limberského), ale stejně bych ho nepostavil. Nešel bych do rizika, nedal bych ho tam ani na deset minut, aby pak marodil dva měsíce. Kvůli středečnímu utkání jsme nechtěli jít do rizika.“

Těší vás, že jste ve dvou soutěžních zápasech nastříleli šest gólů?

„V přípravě jsme jich naopak dostali hodně (nejtěžší prohra 2:5 od Fürthu), teď je to konečně srovnané. Takže dobrý.“

Budete takhle dál rotovat s hráči v sestavě?

„Pořád asi ne, ale teď vycházím z toho, že nás během 14 dnů čekají čtyři velice těžké zápasy. Počítal jsem s tím, že v tomhle období protočím víc hráčů, než je u mě obvyklé. Pro mě je to i rozhodující pro postavení hráčů v týmu. Máme teď každý týden zápasy v evropských pohárech, k tomu cestování, je to náročné.“

Jak jsou na tom Václav Pilař a David Limberský, kteří nebyli v nominaci?

„Vašek bohužel vypadl a potrvá asi 14 dní, než začne trénovat, jde o trošku složitější svalové zranění. K Davidovi řeknu dneska jen to, že tentokrát nebyl připravený na utkání.“

