Vondrášek o penaltě Slavie: Míč mi ruku ani neškrtl, okradli nás o úspěch

Záznam potvrzuje vaše slova.

„Co na to mám říct? Mrzí mě, že tahle chyba rozhodla zápas. Takový okamžik... Okradl nás o úspěch, o bodový zisk.“

Rozhodčímu přitom trvalo nějakou dobu, než se rozhodl penaltu odpískat. Jak si to vysvětlujete?

„Nechápu, proč se k tomu vracel. Bavil jsem se s ním a říkal, že si byl stoprocentně jistý. Patnáct vteřin si to ale musel v hlavě promýšlet. Nerozumím tomu. Když si jsem jistý, tak to pískám hned.“

S rozhodčím jste se bavil ještě po zápase?

„Jo, byl jsem za ním. Ptal jsem, jak tu situaci viděl. Odpověděl, že si byl prostě jistý. A já mu řekl svůj názor, že udělal chybu. Bohužel jsme lidi a ti chyby dělají.

Ptal jste se, proč tak dlouho čekal s konečným rozhodnutím?

„Nabízí se to. Když si je člověk jistý, tak nečeká patnáct vteřin. Vždyť my jsme šli pomalu do brejku... To nás všechny naštvalo.“

Neporadil mu to asistent?

„Tvrdil, že ne. Že je to čistě jeho rozhodnutí, že si to jen potřeboval přehrát v hlavě. Jenže ta situace zápas hodně ovlivnila. Sice jsme měli šance, ale těžko se hraje na Slavii, když brzy prohráváte 0:1.“

Takže první kolo a hned první sporný moment…

„Teď mi nezbývá nic jiného, než nad tím kroutit hlavou. Furt se volá po videorozhodčím, a pak se tady okrádají týmy o body.“