Šilhavý po Teplicích: Chyběla tomu lehkost. Altintop si o penaltu řekl sám

Nebylo to ono a trenér Jaroslav Šilhavý to dobře věděl. Slavia nepředvedla proti Teplicím v 1. kole HET ligy až na povedený úvod dobrý výkon, nakonec ale vydřela tři body za výhru 1:0. „Výsledkově jsme to zvládli, herně to ideální nebylo,“ uznal slávistický kouč. Proč podle něj mužstvo po dvaceti minutách hry vypadlo z role? A jak se mu líbil první soutěžní zápas v podání Halila Altintopa?

Jak hodnotíte těsnou výhru nad Teplicemi?

„Zaprvé jsem rád, že jsme do nového ligového ročníku vstoupili vítězně. Nicméně se to nerodilo snadno, Teplice potvrdily pověst zkušeného a silného týmu. My naopak po slibném úvodu, kdy jsme vstoupili do utkání velmi aktivně, jsme trošku ustoupili a soupeř převzal iniciativu. Tahali jsme za kratší konec. Když jsme získali míč, hned jsme ho ztratili. Běhali jsme bez balonu, soupeř toho naštěstí nedokázal využít. Nicméně si myslím, že vyložených šancí jsme měli více, Teplice hrozily hlavně z centrovaných míčů. Bylo by veselejší dát druhý gól z brejku, takhle to bylo drama až do konce.“

Proč jste po dobrém úvodu ustoupili z aktivity?

„Myslím, že jsme po těch dvaceti minutách začali zbytečně ztrácet míče, možná tam u některých byla i nervozita. Oběma týmům ubývaly síly, bylo to takové neurovnané.“

Mohly k tomu přispět i velké změny v základní sestavě, kterých jste udělal hned sedm?

„Samozřejmě mohly, ale hráči, kteří dnes nastoupili, se s námi normálně připravovali. Kolikrát, když jsme v přípravě střídali dvě jedenáctky, bylo to vyrovnané.“

Zachoval byste se zpětně stejně?

„Takhle jsme se rozhodli, vyhráli jsme. Určitě hrál roli zápas, který hrajeme ve středu v Borisově. Ne ani tak z fyzického hlediska, ale mohl se někdo zranit. Navíc máme široký a vyrovnaný kádr. Věřili jsme, že to zvládneme. Výsledkově jsme to zvládli, hra nebyla ideální, ale určitě nám to něco ukázalo.“

Dá se o někom z nových hráčů říct, že si řekl o místo v sestavě i proti Borisovu?

„Individuální analýza proběhne nejdříve s hráči, nechci říkat, jestli hrál někdo výborně nebo špatně. Byť tomu lehkost chyběla, jako tým jsme to zvládli.“

Simon Deli a Ruslan Rotaň nebyli ani na lavičce. Proč? A jak je na tom po zranění Per-Egil Flo?

„Flo už trénuje, ale asi jen tři dny, takže ještě v nominaci nebyl. Rotaň a Deli byli mimo, protože jsme se rozhodli, že jim dáme volno.“

Jaký máte názor na dvě sporné penaltové situace? Jednou sudí pískal, podruhé ne.

„Bohužel jsem to neviděl. Připadaly mi obě, ale nemůžu říct.“

Penaltu si vzal Halil Altintop. Byl na pokutový kop určený, nebo si o to řekl?

„Myslím, že je to tak velezkušený hráč, že ani nezapochyboval o tom, že by ji neproměnil. Přihlásil se o ni sám.“

Jak celkově hodnotíte Altintopův výkon?

„Hrál první zápas a myslím, že odvedl slušný výkon.“

